Municipals 2019

L’assemblea de Capgirem Vic aprova el mecanisme per confeccionar la llista

L’assemblea de Capgirem Vic, reunida aquest dissabte 16 de febrer al Centre Cívic del Montseny, ha aprovat el mecanisme que farà servir per la confecció de la llista electoral de cara les eleccions municipals del proper 26 de maig.

El sistema d’elecció tracta de reforçar la corresponsabilització i cooperació de totes les persones que formen part del col·lectiu i l’assemblearisme com a mètode d’acció política. D’aquesta manera, l’assemblea defuig de la lògica de competició i professionalització de la política emprat pels partits polítics. El mecanisme aprovat per l’assemblea és pràcticament el mateix que es va fer servir el 2015, i es centra en decidir col·lectivament la llista de la candidatura. És per això que les més de 50 persones que formen part del cens de l’assemblea no només poden votar, sinó que poden ser escollides per anar entre els 10 primers llocs de la llista. Cap d’elles pot postular-se ni fer campanya per ser escollida. D’aquesta manera totes les persones que participen del projecte parteixen d’una posició d’igualtat i són candidates a ocupar una posició en la llista electoral en base a la decisió i el suport de l’assemblea. L’assemblea ha considerat que aquest mètode, en basar-se en la intel·ligència col·lectiva, és el que millor garanteix la constitució d’una llista amb voluntat transformadora. Per tal de combatre la hipermasculinització de la política, també present en el propi col·lectiu, l’assemblea va decidir que com a màxim una persona de les dues primeres de la llista podia ser un home. Igualment, entre les cinc primeres candidates no hi podrà haver més de dos homes. La segona part de la llista es farà a partir d’una proposta de la comissió de llistes.

Les votacions pels 10 primers llocs de la llista tindran lloc el dissabte 2 de març. Per facilitar la participació de totes les persones del cens de l’assemblea, aquesta vegada l’assemblea ha establert la possibilitat de delegar el vot. Acabades les votacions, la comissió encarregada de tot aquest procés es posarà en contacte amb les candidates. La llista definitiva es portarà per ser ratificada en l’assemblea oberta prevista pel proper 9 de març. En aquesta mateixa assemblea la candidatura rupturista debatrà el programa electoral, elaborat a partir del programa de 2015, i la seva actualització duta a terme per la comissió de programa i on hi destaquen les aportacions fetes en el marc de les jornades «Reprogramem Vic» que Capgirem ha celebrat durant dos dissabtes d’aquest 2019. En aquest sentit, l’assemblea està treballant amb un programa amb una clara voluntat de governar la ciutat des d’una perspectiva i pràctica política radicalment diferent a la dels governs conservadors dels darrers 40 anys.

L’assemblea d’aquest dissabte també va servir per fer un debat polític sobre els objectius de la candidatura en les properes municipals. D’aquesta manera, l’assemblea va ratificar la voluntat d’esdevenir la primera força d’esquerres de la ciutat per tal de liderar i garantir un canvi real a la ciutat. Després de 40 anys de governs conservadors, i davant l’experiència dels darrers 24 anys, en els que la resta de formacions d’esquerres han facilitat la governabilitat i estabilitat dels governs convergents, l’assemblea considera imprescindible esdevenir la primera força per tal de garantir un canvi a la ciutat. Alhora, el col·lectiu va fer una valoració molt positiva de la tasca realitzada en els darrers anys. Com a autocrítica, es va apuntar la necessitat de reforçar la lluita política més enllà del marc institucional, això és, en els carrers de la ciutat.