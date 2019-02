lluita institucional

Carles Riera: ‘La dissolució del consell comarcal del Barcelonès no es pot convertir en una catifa on amagar la mala gestió dels últims 30 anys’

La CUP exigeix explicacions als partits que s’han oposat a una auditoria independent per la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès. Un ens amb 78 milions d’euros d'endeutament i 30 milions de pèrdues. La formació considera totalment intolerable el posicionament dels grups parlamentaris que, aprofitant la dissolució del consell comarcal del Barcelonès, aprovada avui al ple del Parlament de Catalunya, s’han oposat a la transparència i la depuració de responsabilitats.

El tancament d'una administració amb un deute de 78 milions d'euros i pèrdues acumulades de 30 milions d’euros ha de ser absolutament transparent i amb la participació de totes les administracions i tots els grups polítics.

Existeixen responsabilitats de diferents governs municipals i governs del consell comarcal en la generació d'aquest endeutament i en la creació de les pèrdues acumulades i és imprescindible aclarir aquestes responsabilitats. "La dissolució del consell comarcal no es pot convertir en una catifa on amagar les irregularitats dels últims 30 anys. Per això exigim una auditoria independent per depurar totes les responsabilitats de la mala gestió i les irregularitats en els comptes”, ha afirmat el diputat de la CUP Crida Constituent, Carles Riera, durant el ple d’avui al Parlament de Catalunya on es votava la dissolució d’aquest organisme.

Avui els grups polítics que s’han oposat a realitzar una auditoria independent per depurar responsabilitats de la mala gestió del consell comarcal del Barcelonès han permès que la dissolució del Consell Comarcal serveixi per amagar la brutícia sota la catifa i evitar la depuració de responsabilitats polítiques i/o jurídiques i hauran d'explicar-ne els motius tenint present que aquesta es podia realitzar un cop suprimit el propi consell comarcal.