Valls comença la primera setmana dedicada al col·lectiu LGTBI

La inauguració a Valls aquest dilluns de l’exposició “Som Així. Quotidianitats lèsbiques” ha donat el tret de sortida a la primera setmana LGTBI de Valls, organitzada pel Casal Popular la Turba. L’exposició serà al pati de l’Institut d’Estudis Vallencs fins el diumenge 27, dia en què a Valls es celebra la festa de la calçotada.



Amb la voluntat de representar tota la diversitat del col·lectiu, la setmana LGTBI de Valls inclou propostes molt diverses. Aquest dimecres Sebastià Portell presenta l’antologia de poesia LGTBQ catalana “Amors sense casa”. També en l’àmbit literari però en el seu vessant infantil divendres hi ha la presentació dels llibres “Amb la Tango són tres” i “Ara em dic Joana”. Pels amants de l’audiovisual, la setmana LGTBI permetrà veure el documental “Tchindas”, de Marc Serena, amb el Carnaval i la transsexualitat a Cap Verd com a eix de l’obra (divendres, 21h).



La taula rodona sobre el col·lectiu LGTBI en un entorn no metropolità serà l'inici a les activitats de dissabte. L’activitat pretén reflexionar amb diverses entitats del territori, com Gènere Lliure, H2O, Croma o l’Observatori Contra l’Homofòbia de la realitat del col·lectiu al Camp de Tarragona. El mateix dissabte també hi haurà un show amb la Brigitta Lamoure, coneguda pel seu programa de televisió a betevé. A més, hi haurà un dinar popular, pel qual cal reservar tiquet, i una festa vespertina.



L’objectiu de la primera setmana LGTBI de Valls és visibilitzar el col·lectiu a la ciutat i poder gaudir de propostes culturals que sovint queden fora de l’abast de la ciutat. A més, també pretén ser un punt de trobada i reflexió sobre el propi col·lectiu al Camp de Tarragona. Les jornades han comptat amb el suport de diverses entitats, com les llibreries Roca i Tram, Saurines Audiovisuals, Llumull Accions Audiovisuals, l’Institut d’Estudis Vallencs i l’Antena del Coneixement de la URV.