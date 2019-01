Memòria històrica

Una jornada sobre el negacionisme inaugura la programació del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust a Barcelona

L’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (EUROM) organitza una jornada sobre el negacionisme i la banalització de l’Holocaust, donant inici a la programació del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust promoguda per l’Ajuntament de Barcelona. El programa destaca la conferència “Negacions, sacralitzacions i banalitzacions de l’Holocaust”, a càrrec de la semiòloga italiana Valentina Pisanty (Universitat de Bèrgam, Itàlia). Tot seguit, la directora Carolina Astudillo presentarà el seu darrer treball, el documental de ficció Naturaleza Muerta (2018), i el tràiler del seu proper llargmetratge, Canción a una dama en la sombra. L’activitat és gratuïta i tindrà lloc el dia 23 de gener de 2019 a les 18,30 h. a la Sala Martí l’Humà del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).

Estudiosa del negacionisme i del racisme, Valentina Pisanty és la coordinadora editorial d'Accepting Diversity, un manual interactiu sobre la tolerància nascut d'un projecte d'Umberto Eco, Furio Colombo i Jacques Le Goff. Ha escrit assajos sobre semiòtica interpretativa, el conte de fades, el discurs polític, la retòrica del racisme i la memòria. Entre les seves publicacions destaquen “Lectura del conte de fades” (Bompiani, 1993), “Semiòtica i interpretació” (amb Roberto Pellerey, Bompiani, 2004), “La defensa de la raça: Antologia 1938-1943” (Bompiani, 2006), “Semiòtica” (amb Alessandro Zijno, McGraw-Hill, 2010), “Abús de memòria” (Bruno Mondadori, 2012) i “La qüestió irritant de les cambres de gas: la lògica del negacionisme” (Bompiani, 1998, edició revisada i ampliada, 2014).

Carolina Astudillo Muñoz és realitzadora, investigadora i docent. Ha desenvolupat la seva obra tenint com a eix articulador les dones i la memòria històrica. Els seus dos primers llargmetratges, El gran vuelo (2014) i Ainhoa, yo no soy esta (2018), van obtenir la Biznaga de Plata al Millor Documental al Festival de Màlaga, entre altres premis. A Naturaleza Muerta (5:35 min), Astudillo posa en relleu la relació entre la moral i la supervivència en temps de guerra prenent com a punt de partida el concepte del sinistre. El curt desvela la història d’una néta que descobreix que el passat de la seva àvia era molt diferent del que li havien explicat. En el llargmetratge Canción a una dama en la sombra, amb estrena prevista per a 2019, la directora teixeix històries de dones que, arran de la guerra, van iniciar una nova vida.

L’aforament és limitat i es recomana a les persones interessades que s’inscriguin prèviament al següent enllaç: http://eepurl.com/gbOQcz