Consultes ciutadanes

Nou atac d'Agbar a la democràcia

La multinacional francesa Agbar-Suez i la Cámara de Concesionarios y Empresas del Sector Público (CCIES), de la qual un dels directius d’Agbar és vicepresident, han presentat dues demandes al Jutjat Contenciós Administratiu 3 i 11 de Barcelona contra l'Ajuntament de Barcelona per l'acord democràtic que el Ple del Consell Municipal del 26 d'octubre va prendre per majoria per realitzar les Consultes Ciutadanes sobre la gestió de l'aigua i el canvi de nom de la plaça Antonio López. Aquesta decisió va ser possible gràcies al vot afirmatiu de BeC, CUP i ERC i l'abstenció de PSC i PdeCAT.

Aigua és Vida i la FAVB consideren que aquest acord de ple és un primer pas per obrir el debat de l’aigua a la ciutat, la gestió de la qual sempre s’ha decidit en despatxos i de forma opaca. Cal recordar que aquesta empresa mixta controlada per Agbar ha estat anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) atès la seva il·legalitat.



Una gestió pública i democràtica és l’única forma de gestió de l’aigua que garantirà en un futur el Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament per a les veïnes, la preservació dels ecosistemes que garanteixen l’abastament i tenir eines per afrontar els grans reptes com és l’adaptació al canvi climàtic. En definitiva, considerem que el control ciutadà comportarà un aprofundiment en la democràcia que ens ha de permetre posar-hi la vida al centre enlloc dels beneficis d’una multinacional.

Per tot això, els recursos presentats són un nou atac a la democràcia perpetrat per la multinacional AGBAR. L'actitud d'AGBAR per impedir les Consultes Ciutadanes a Barcelona és una clara mostra de com la transnacional francesa sap que la ciutadania de Barcelona no vol que es faci negoci i s’extreguin beneficis milionaris amb un Dret Humà com és l'aigua. Agbar pretén mantenir els seus milionaris i vergonyosos guanys gràcies a contractes acordats en despatxos amb polítics que no ens representen i que fins i tot el TSJC ha anul·lat per la seva il·legalitat.

Per tot plegat, Aigua és Vida i la FAVB sol·liciten als membres del recentment creat Consell Assessor de Participació, Transparència i Acció Social remunerat per la multinacional que instin Agbar a retirar aquests contenciosos i deixin de dificultar l'aprofundiment democràtic que des del Consell d'Associacions de Barcelona, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona i el teixit associatiu barceloní s'estan treballant des de fa molts anys.