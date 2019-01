La Fiscalia de Barcelona admet a tràmit la denúncia per homofòbia contra Arcadi Espada pel seu article a "El Mundo" sobre Gabriel Rufián

La Fiscalia de Barcelona ha admés a tràmit a tràmit la denúncia per homofòbia contra Arcadi Espada pel seu article a El Mundo del passat 18 de setembre de 2018 sobre Gabriel Rufián, diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats espanyol. “La Fiscal Jefe de Barcelona acordó por decreto de fecha 22/10/2018 tramitar la denuncia incoando diligencias de investigación no 917/2018, delegando en el Servicio de Delitos de Odio y Discriminación la tramitación de estas actuaciones”, segons la informació remesa la notificació rebuda aquesta setmana per l’advocat que porta el cas.





Remissió a Madrid

El Fiscal de Delictes d’Odi de Barcelona, Miguel Àngel Aguilar, remet a Madrid la denúncia per a seguir el seu tràmit, cosa que implica el reconeixement del fonament de la denúncia presentada per la Crida LGBTI, organitxació LGBTI de l’Esquerra Independentista, el passat mes de setembre. La fiscalia ressalta que “el delito del artículo 510 del código penal se comete desde el lugar en que se emite el mensaje que provoca al odio o a la violencia y no en el lugar al que se difunden”. A més, considera que la remissió de les diligències a la Fiscalia Provincial de Madrid, que seria la territorialment competent i es trobaroa “en mejor posición procesal para iniciar las investigaciones en el caso de que fuera procedentes”.