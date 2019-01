Cooperativisme

La Fera Ferotge, cooperativa d’iniciativa social de la comarca, inaugura una seu social al Centre Històric de Vic

El divendres 25 de gener a les set del vespre tindrà lloc la inauguració de la nova seu social de la cooperativa d’iniciativa social La Fera Ferotge. El local està situat als baixos del carrer Sant Just número 4, al bell mig del Centre Històric de Vic i forma part del projecte Espais en Transició de BB Intervencions.

La Fera Ferotge és una cooperativa sense ànim de lucre que va néixer l’any 2012 a la comarca, ja fa 7 anys que participa en projectes a Osona i ara fa un pas endavant obrint una seu social a Vic. Amb ferm convenciment en l’economia social, es dedica a prestar serveis d’acció educativa i social de proximitat, arrelats al territori mitjançant una pedagogia participativa. L’equip de La Fera és un equip jove tot i que sumen molta experiència com a educadores i psicòlogues en diversos serveis i projectes de la comarca.

Enguany, el local del carrer Sant Just, serà el cor del projecte GEA. Un projecte d’orientació i inserció laboral per a joves en el marc dels projectes Singulars de Garantia Juvenil en què es duran a terme diverses formacions com horticultura ecològica, eines web 2.0, cuina i mecànica de bicicletes elèctriques. El projecte es duu a terme amb Caritas, la cooperativa de comunicació Dies d’Agost, Mbici i Joves Agricultors de Catalunya. Les inscripcions estan obertes.