Municipals 2019

La CUP Vilanova i la Geltrú presenta el 10 primers candidats de la llista per capgirar la població

Ahir la CUP de Vilanova va fer un pas endavant. En un acte ple d’energia i suports va posar nom a l’equip de persones amb tot el bagatge polític i humà per governar l’Ajuntament i des d’allà, comptant amb tothom, posar Vilanova en marxa. La Marta Jofra, l’Enric Garriga, la Marta Guinda, la Rosa Soler, el Quim Arrufat, el Raimon Ràfols, la Fab Llanos, el Jaume Aliaga, l’Arnau Garcia i la Sílvia Mancha són les déu persones que encapçalaran la llista per capgirar la població a les lección municipals d'aquesta primavera.

La formació consider que són el millor que tenen com a equip de govern. "Són gent activa, constructiva, formada, experimentada, dialogant, amb principis ferms i amb capacitat d’adaptació. Són també gent que duu Vilanova a dins: que la coneix, que lluita en els seus moviments socials, els seus barris, la seva gent, que participa de les seves entitats i actes, i que prioritzaran Vilanova abans que res. Ells ens tenen a moltes al seu voltant. I tota la ciutat els tindrà a ells al costat", remarca la CUP.

Però ahir, diue la formació que va "fer un altre pas endavant. Simbòlicament més important i significatiu. La CUP hem volgut expressar amb força el volum de treball, esperances i energies que estem abocant a confeccionar un programa valent i innovador, alhora que eficient i realista. A manera de senyal per informar a tothom, la CUP ens hem mudat de pell i en aquestes eleccions, per aquest propòsit, ens adreçarem als i les vilanovines com a Capgirem Vilanova i la Geltrú-CUP. Amb aquesta nova marca volem fer explícit que ens estem preparant per assumir el govern i fer avançar la ciutat dotant-la de projecte de futur. Estem a punt per treballar des del govern, si la gent vol. Volem dir-vos que estem a punt si voleu que hi siguem". Amb el compromís que "Junts podem arribar més lluny. Junts capgirem Vilanova i la Geltrú".

Ara ve feinada fins eleccions

Ara toca fer feina a la feina per completar el programa de govern de transformació. Per aquest objectiu estan treballant intensament i en els propers mesos donaran a conèoxer les propostes, els estudis i l'horitzó on volem portar la ciutat a mig termini.

El proper 16 de març presentaran l’esborrany de programa. On exposarà els eixos de transformació, els projectes que tenen pensats i la seva viabilitat, amb dades i curosament estudiats fins allà on des de l’oposició tenen coneixement. Ho faran en un format d’Audiència Pública, és a dir, on l’equip de programa us exposarà amb projeccions les nostres propostes, i obrirem torns de preguntes, crítiques i opinions.

El programa estarà encara en fase de correcció i esmena fins el 8 d’abril, quan tenen previst celebrar una assemblea oberta d’aprovació del treball final. Entremig faran moltes coses, es trobarem amb molta gent i els convocaran també a una activitat de debat i reflexió de molta envergadura: el Fòrum Social Municipalista, del qual ja ens explicaran més detalls més endavant. Hi ha feina, però hi ha projecte. Tenime les eines i sabem com fer-ho, si vosaltres hi sou. Només depèn, com sempre, de la gent. "Som molts els que no ens volem quedar quiets i hem decidit proposar-vos que posem Vilanova en moviment" assegura la formació.