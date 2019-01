Pobresa energètica

La CUP Reus insisteix en mesures urgents per afrontar la pobresa energètica

La CUP tornarà a defensar al ple de dilluns vinent una moció amb mesures per fer front a la pobresa energètica. Concretament, la formació planteja establir espais de coordinació amb els Bombers de la Generalitat residents a Reus, per tal de facilitar informes de vulnerabilitat a l’àrea de Benestar Social quan es produeixin incidents.

Aquest protocol preventiu ja s’està executant a l’Ajuntament de Barcelona i és una demanda majoritària dels sindicats de Bombers, que veuen que el 80% dels casos d’incendis que es produeixen en infrahabitatges no estaven detectats per Serveis Socials, segons dades de la UGT Bombers. La CUP ha recordat que Gas Natural encara no ha abonat la multa administrativa per incomplir el principi de precaució amb la veïna de Reus que va morir amb un incendi provocat per una espelma.

Així, el grup municipal ha posat sobre la taula deixar de treballar amb aquelles grans empreses que no compleixen els protocols establerts sobre talls de subministrament, amb alternatives de l’economia social i energies 100% renovables. Aquesta mesura es podria concretar en futures licitacions de l’Ajuntament de Reus.

A més a més, la CUP insisteix en eliminar els dos anys d’empadronament al municipi per accedir als ajuts i subvencions per pagar les factures de subministrament energètic. «Entrem de ple en els mesos més freds de l’any, amb un augment desproporcionat dels preus de la llum i el gas que estreny a moltes llars», explica Edgar Fernàndez, regidor de la formació.

D’altra banda, la CUP reclama un pla local per fer front a la pobresa energètica on es faci un estudi per zones, necessitats i recursos necessaris, i també intensificar la coordinació de Benestar Social amb l’Aliança contra la Pobresa Energètica.

Millores en el benestar animal als Tres Tombs

La CUP també defensarà al ple una moció animalista consensuada amb l’Associació de Defensa dels Èquids (ADE), per garantir el benestar dels cavalls que participen a la ruta dels Tres Tombs. Algunes de les millores que planteja la comissió animalista de la CUP són substituir la càrrega dels carruatges per «atrezzo» que minori el pes que suporten els cavalls o garantir un tiratge mínim per eix de cada vehicle, i així reduir l’esforç individual de cada animal. A més a més, exigeixen la presència de veterinaris durant la ruta.

La formació considera molt «opac» el pla de neteja intensiva als barris

La formació farà una sèrie de preguntes al govern municipal sobre l’anunci del pla de neteja intensiva als barris. La CUP considera que aquesta actuació «no queda explícita en la pròrroga forçosa del servei a FCC per l’any 2019». La portaveu, Marta Llorens, explica que «a la pròrroga del contracte no s’especifica cap partida per aquest pla de neteja intensiu, ni se’ns va informar al ple del desembre passat».

La CUP sospita que FCC «té la paella pel mànec» en aquest cas, a més de ser una maniobra «fosca i electoralista» del govern municipal – amb el precedent del ‘fer dissabte’ de l’alcalde Lluís Miquel Pérez –. D’altra banda, Llorens ha lamentat la postura del PSC sobre aquesta maniobra del govern: «hi veiem una escenificació, no critiquen en absolut com es gestiona aquest servei i amb un canvi de vot van permetre l’aprovació de la pròrroga forçosa».