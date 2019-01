Cinema en català

La CUP Mollet reclama a l'Ajuntament que augmenti l'oferta de cinema en català

Graffiti from Girona in defence of the Catalan cinema

La CUP Mollet ha denunciat la “presencia marginal” que té el català a la nova programació impulsada recentment per l’ajuntament a l’espai de la Sala Fiveller.

Des de l’esquerra independentista molletana, “es valora positivament la iniciativa per a que la ciutat pugui tornar a gaudir d’una programació estable de cinema, encara minsa, a preus populars, després del tancament ja fa anys de les darreres sales comercials que existien a la ciutat”.

Tanmateix, Dani Banús, membre de la CUP Mollet, ha denunciat que “la primera programació anunciada per l’ajuntament per aquest trimestre, comptarà amb la projecció de 10 títols, però tant sols 2 d’ells serà en llengua catalana”.

Per a Banús, “l’ajuntament ha de respectar el dret dels ciutadans a veure cinema en català i promoure la seva exhibició”. “·El marc actual margina el català a les sales de cinema, però fer-ho també a la nostra ciutat amb el suport municipal, amb una relació 9 a 1 és urgentment millorable”.

La CUP Mollet, reclama per aquest motiu que “es prioritzin els títols, no només infantils que disposin de versió en català per sobre de les que no la tenen, per tal d’oferir una programació més equilibrada tant en versions doblades, com en versions subtitulades, preservar els nostres drets lingüístics i potenciar la presència de la nostra llengua a la indústria del cinema”.