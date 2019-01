eleccions 2016

La CUP de Sant Pol presentarà candidatura a les municipals

L'Assemblea local de la CUP de Sant Pol de Mar ha decidit per unanimitat presentar candidatura a les eleccions municipals que s'han de celebrar el maig de 2019. Aquesta decisió és fruit d'un debat intern iniciat l'octubre passat, en el qual han participat tant persones militants com de l'entorn més proper a l'independentisme d'esquerres del nostre poble.

"La política municipal santpolenca s'ha quedat ancorada en uns valors que no corresponen als d'una societat avançada i progressista. A Sant Pol necessitem un moviment polític nou que desplegui una línia veritablement d'esquerres i independentista, que engresqui a la gent a participar i a implicar-se en la realitat social i política del nostre poble des d'una perspectiva transformadora. Per això, l'assemblea va considerar que la lluita institucional és un aspecte important per aconseguir canviar una dinàmica de política municipal caduca i per implementar-ne una de nova basada en la radicalitat democràtica, la justícia social i el republicanisme. De la mateixa manera, es va insistir en la importància de mantenir la presència al carrer generant debats, propostes i apostant per un poble mobilitzat", remarca la formació

La candidatura electoral estarà formada tant per persones militants com per simpatitzants. Durant les properes setmanes anunciarem qui en formarà part i explicarem el procés de participació del projecte polític basat en la proposta inicial de la pròpia assemblea. Organitzaran Trobades d'Unitat Popular per tal de definir el model de poble i generar propostes en diferents àmbits, com ara territori, igualitat i cohesió social, urbanisme i mobilitat, participació popular i radicalitat democràtica, habitatge, etc.