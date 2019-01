Ni presos ni exiliats

L’ANC engega la campanya del judici a l’1-O amb un vídeo de denúncia i mobilitzacions a Catalunya i a les grans capitals europees

“Make a Move. Self-determination is a right, not a crime”. Amb aquest eslògan, l’Assemblea ha presentat aquest matí la campanya del judici a l’1-O en una roda de premsa amb la presència de la presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie; el vicepresident, Pep Cruanyes; i el coordinador de la Comissió d’Incidència Internacional, Jaume Bardolet.

Elements audiovisuals, campanya publicitària i mobilització. Aquestes són les tres potes que sustentaran la campanya que vol explicar que la majoria de drets democràtics adquirits s’han aconseguit gràcies a lluites noviolentes o estratègies de desobediència civil noviolenta. “I el dret a l’autodeterminació és un dret tan mereixedor de la solidaritat internacional com molts d’altres”, ha afirmat Paluzie.

Missatges a les ciutats europees

La campanya tindrà dues fases. Primer, a nivell nacional, en què es demanarà el suport de la ciutadania catalana per finançar a través de donacions voluntàries la segona fase. Així, s’ha habilitat un lloc web, makemove.cat, i un vídeo promocional que repassa, com ha explicat Paluzie, altres lluites noviolentes que han acabat confluint en la constitució de nous drets.

La segona fase servirà per traslladar els missatges de la campanya, a través de les xarxes socials, amb l’etiqueta #MakeaMove, però també a través de tanques publicitàries o elements volumètrics al centre de les grans ciutats europees, especialment Brussel·les, Londres, París, Berlín, Roma i Ginebra.

Posteriorment, es llançarà un videoclip basat en una cançó de Peter Gabriel i que en les properes setmanes es farà públic.

Jornades de mobilitzacions

A més d’aquestes accions, l’Assemblea també té previst dur a terme mobilitzacions de diversa intensitat i esglaonades en el temps. Primer, durant el trasllat dels presos. Posteriorment, durant el primer o primers dies de judici, on la ciutadania sortirà a Catalunya, però també a altres capitals europees, amb el suport d’altres col·lectius amb els qual s’han anat teixint aliances aquests darrers mesos, com l’Appg de Westminster.

A més, un cop iniciat el judici es farà una gran mobilització a Euskal Herria i a Madrid, on es comptarà amb el suport de gent i moviments madrilenys i castellans que han anat mostrant la solidaritat amb el poble català i el dret a l’autodeterminació.

Criminalització i vulneració de drets.

Pep Cruanyes, vicepresident de l’entitat, ha explicat que aquesta campanya servirà per explicar, a través de díptics, moltes de les vulneracions que s’estan produint o s’han produït al llarg d’aquestes mesos d’instrucció, com l’abús de la presó provisional, la vulneració del dret de defensa, a jutjar la causa d’una manera global, etc. Per tot això, Cruanyes considera el judici un acte “d’injustícia”, i ha dit que des de l’entitat no es normalitzarà el judici. “Malgrat que intentaran que tingui aparença de legalitat, no el normalitzarem, i ho denunciarem”, ha dit.

Al seu torn, Jaume Bardolet, coordinador de la Comissió d’Incidència Internacional, ha volgut deixar clar que darrera l’aparença d’estat de dret en realitat hi ha un procés polític, una “causa general” que vol criminalitzar l’autodeterminació i la “dissidència política” impròpia del segle XXI.