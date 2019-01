Música

Entrades exhaurides al Liceu i record especial per a Carles Sabater.

Després d'haver exhaurit les entrades pel concert del pròxim 1 de Març al Gran Teatre del Liceu (dins el festival del Mil·lenni), us anunciem que aquest concert tindrà un record especial per l'estimat Carles Sabater. El pròxim 13 de Febrer farà 20 anys que en Carles ens va deixar, i és per això que el dia 1 de Març, -com no podia ser d'altra manera-, el concert tindrà un record especial per ell. Quan vam plantejar aquesta actuació, ja ho vam voler plasmar a la frase que apareix al cartell que vam fer per XXSS, “No serà només un concert, serà màgic” i tot plegat és el que volem, que aquest concert sigui màgic per tota la gent que hi assistirà.”

SAU30, és el projecte que es va formar al 2018 per commemorar els 30 anys de SAU, i que va servir per retornar als escenaris, -dues dècades més tard de la seva desaparició-, a tot l'equip que formava part de SAU.

Des de músics, fins a tècnics, road mànagers i, en definitiva, l'estructura que el va convertir en un dels grups més importants de l'escena catalana.

En cap cas es tracta del retorn de SAU, sense el Carles, aquesta fita és impossible i un fet inqüestionable per tots els components del projecte.

SAU30 el forma la que era la banda habitual de SAU: Quim "Benitez" Vilaplana, que comparteix bateria amb Xarli Oliver, primer bateria de SAU, Pep Sánchez (baix), Ramon Altimir (teclats), Jordi Mena (guitarra) , Gerry Duffy (veus i percussions) Josep Lluis Pérez (guitarra) i Pep Sala (veu i guitarra) i que liderava SAU al costat de Carles Sabater, i compta amb les incorporacions del multiinstrumentista Joan Antonell, i del mataroní Jonathan Argüelles a la veu.



Després d'haver exhaurit les entrades a 6 dels 7 concerts de pagament: Girona, Castelló d'Empúries, Lleida, Vic, Manresa i Barcelona i d'haver omplert fins a la bandera els 3 concerts gratuïts que s'han fet fins ara, SAU30 segueix amb la seva gira de concerts que pròximament els portarà a La Pobla de Mafumet (1 de Febrer), el Kursaal de Manresa (23 de febrer), el Gran Teatre del Liceu (1 de Març), Inca - Mallorca (8 de Juny) i alguns concerts més que encara no es poden anunciar.