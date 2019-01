Repressió

En llibertat els militants d'Arran detinguts a Madrid

Els 8 militants d'Arran detinguts ahir a Madrid han estat posats en llibertat a primera hora d'aquesta tarda, tot i que seran investigats per desordres públics. La fiscalia els havia demanat com a mesura cautelar que no es puguin acostar a menys de 1.000 metres de l'edifici del Tribunal Suprem.

Cal remarcar, que aquest matí la policia espanyola ha identifificat a diverses persones que s'havien concentrat davant del jutjat de Madrid on prestaven declaració el militants independentistes.

Els militants d'Arran van ser detinguts cap a les 2 de la tarda d'ahir per la policia espanyola, ja que els havien interceptat mentre duien a terme una acció protesta al Tribunal Suprem. L'acció consistia en encadenar-se davant del Suprem per a denunciar la repressió política i el judici contra l’1-O.