Repressió

Citat a declarar Maties Serracant, alcalde de Sabadell, pel seu compromís amb el referèndum de l‘1 d‘octubre

El proper dilluns 28 de gener Maties Serracant ha estat citat a declarar arran d‘una querella presentada a finals del 2017. La Crida per Sabadell i Alerta Solidària convoquen una concentració de suport el mateix dia 28 a les 10 del matí davant els Jutjats de Sabadell, i conviden als col·lectius i entitats a sumar-se a la mobilització.

Maties Serracant està investigat al jutjat instrucció número 2 de Sabadell per una querella en la que se l‘acusa de diversos delictes vinculats al referèndum de l‘1 d‘octubre del 2017 i als diversos actes de suport realitzats durant aquelles dates. La querella, presentada per un particular, acusa l‘alcalde dels delictes com sedició, rebel·lió, desobediència i malversació. La causa de la fiscalia s’ha incorporat a aquest procés. El jutjat actualment investiga a MatiesSerracant només per desobediència.

Aurora Murillo, portaveu de la Crida, ha recordat que “no és la primera vegada que intenten frenar la feina de Maties Serracant i de l’Ajuntament amb processos judicials. Primer va venir un PSC tacat pel Mercuri a acusar-lo per la cessió de part de Cal Balsach (una demanda històrica del barri aprovada per unanimitat al Ple Municipal). Després va arribar SMATSA (també tacada pel Mercuri) obrint diversos processos judicials per intentar frenar la fiscalització i poder seguir incomplint el contracte amb impunitat. I finalment un particular intenta criminalitzar la defensa del dret a l’autodeterminació (un dret reconegut internacionalment) feta per l’alcalde de Sabadell l’1 d’octubre de 2017.”

“En tots els casos, Maties Serracant s’ha mantingut ferm: davant la màfia i davant qui vol veure retallats els nostres drets”, ha continuat Aurora Murillo. “L’actual alcalde ha posat per davant els interessos de la ciutadania per davant dels seus propis. El seu compromís amb la democràcia i amb a la ciutat són ferms: no cedirà davant de cap amenaça ni cap xantatge. I compta amb el ple suport de la Crida per Sabadell.” Maties Serracant ha estat citat a declarar el proper dilluns 28 de gener a les 10'30h als Jutjats de Sabadell.

La Crida per Sabadell i Alerta Solidària convoquen una concentració de suport el mateix dia 28 a les 10 del matí davant els Jutjats de Sabadell, i conviden als col·lectius i entitats a sumar-se a la mobilització.