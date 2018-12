violència masclista

Minut de silenci a Palma per a la docent Laura Luelmo, víctima de la violència masclista

La STEI Intersindical ha fet un minut de silenci per mostrar la seva consternació per l’assassinat de Laura Luelmo, de 26 anys, natural de Zamora, professora interina, recent arribada a Huelva, per fer classes de dibuix a un Institut d’Educació Secundària. Era la seva primera feina com a docent i estava molt il·lusionada. Va sortir a córrer dia 3 a la tarda i ja no va tornar a casa seva...

"No podem oblidar que només fa un mes, a Mallorca, va tenir lloc l’assassinat masclista de Sacramento Roca. Són 46 dones assassinades i 3 menors, segons fons oficials del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 85 assassinades i 9 menors, segons Feminicidio.net.

La violència masclista s’ha d’acabar. Tota la societat, dones i homes, ens hem de plantar i denunciar qualsevol tipus de violència contra les dones. No podem permetre cap tipus de vexació, agressió ni assassinat més.

Convidam a la ciutadania a sortir al carrer i donar suport a les diferents accions que es realitzin a les Illes per a condemnar aquest crim", ha manifestat la Secretaria de la Dona STEI Intersindical