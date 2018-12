En defensa del territori

Mallorca Lliure denuncia la privacitat del camí principal per pujar al Massanella i l'obligatorietat de pagar per accedir-hi

Dissabte passat, membres de Mallorca Lliure van pujar al Puig de Massanella, el segon cim més alt de Mallorca, per les dificultats de pujar al Puig Major; cim ocupat primer per l'exèrcit estatunidenc i després per l'espanyol sense cap tipus de debat i consulta al poble de Mallorca.

Alhora denuncien la privacitat del camí principal per pujar al Massanella i l'obligatorietat de pagar per accedir-hi. Els privilegis d'unes famílies no poden passar per damunt dels drets de totes les mallorquines i mallorquins a gaudir del seu territori.

"Perquè no té sentit lluitar per una Mallorca verda si aquesta només serveix per beneficiar a uns pocs i se priva del seu accés lliure a la immensa majoria", apunta l'entitat





Cims per Mallorca

Cims per Mallorca és una campanya d'excursions a cims d'arreu de l'illa organitzada i impulsada per Mallorca Lliure amb l'objectiu de reivindicar la defensa del territori amb motiu de la diada de Mallorca, el 31 de desembre.

Des de l'1 fins al 31 de desembre convidam a col·laborar conjuntament a totes les associacions, col·lectius, entitats i persones individuals interessades en organitzar ascensions a diferents cims de Mallorca i reivindicar una illa verda, digna i justa.

Si voleu saber més informació de la campanya o d'alguna de les sortides no dubteu a contactar-nos via correu mallorcalliure.campanya@gmail.com o xarxes socials.