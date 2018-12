Pressupostos

La CUP veu “fum electoralista” en la proposta de pressupost municipal de Tarragona

Ahir al migdia, els grups municipals de l’Ajuntament de Tarragona han rebut el resum de les inversions, els ingressos i les despeses previstes pel pressupost municipal de 2019. El grup municipal de la CUP, per la seva banda, està a l’espera de reunir-se amb responsable d’Hisenda el conseller Pau Pérez per tal d’aclarir el detall d’algunes partides les quals considera que “estan definides de forma força genèrica”, però tem que la proposta podria estar farcida de “fum electoralista” segons la primera impressió que s’ha endut.

La CUP assenyala que, per primera vegada, el govern de Ballesteros fa un pressupost a quatre anys. D’aquest fet se’n deriva que un projecte com el de la inversió de 2 milions i mig d’euros en el Banc d’Espanya no se’n destini ni un euro per 2019, sinó que es posterga als tres anys següents. Pels independentistes, és “incomprensible que s’inclogui en el pressupost pel proper any una inversió que no es pretén realitzar fins 2020” i consideren que “és obvi que som davant d’una jugada de triler”.

Respecte la partida de 4 milions d’euros destinats a adquirir habitatge social, mesura que encaixaria amb les demandes que la formació anticapitalista va fer arribar a Pau Pérez entre les quals prioritzaven la creació d’un parc de lloguer social, la CUP es mostra en total desacord en què la inversió estigui supeditada a venda. Assenyala que, d’aquesta manera, la mesura “ben fàcilment podria no desplegar-se” i opina que la partida s’ha inclòs a mode de “rentat de cara”. La formació exigeix que aquesta partida “sigui una prioritat i no compti amb condicionants”, tal com passa amb la de les càrregues urbanístiques del PP-10 una partida de gairebé la mateixa quantitat per desenvolupar un pla urbanístic que la CUP sempre ha afirmat que “no és necessari, que està pensat per un IKEA que finalment no s’instal·larà i que no pretén cohesionar la ciutat”.

Per últim, la CUP afirma que la partida de 100.000 euros aquest 2019 per desenvolupar els pressupostos participatius és “totalment insuficient” i emplaça el govern local a “prendre’s més seriosament la participació ciutadana, especialment quan es tracta de quelcom tan important com és el pressupost municipal”. Afirma que partides com la de 4 milions pel Barri Ikea o la d’1 milió i mig d’aportació a ESPIMSA, segurament destinada a sufragar un deute ja antic com és el del Mercat Central, “no justifiquen que s’endeuti altre cop la ciutat amb préstecs bancaris i són una mostra clara que el govern no sap prioritzar les necessitats reals de la població tarragonina”.