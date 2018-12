lluita institucional

La CUP Tarragona emplaça el PSC a garantir la inversió en habitatge social i apostar per la rehabilitació a la ciutat

La CUP de Tarragona considera que garantir el dret a l’habitatge hauria de ser una prioritat per l’Ajuntament. Per això, de cara als pressupostos municipals del 2019, emplaça el govern de Ballesteros a no condicionar la inversió prevista de prop de 3 milions d’euros a la venda de patrimoni.

Ara mateix els pressupostos que el PSC i el PP aprovaran previsiblement gràcies a l’abstenció de C’s, contemplen una inversió per a adquisició d’habitatge social de 2.905.016,66 euros, dels quals 100.000 provindran del romanent del 2018 i la resta pretén obtenir-se de la venda de patrimoni municipal. En una reunió mantinguda amb el conseller d’economia Pau Pérez, la CUP va insistir en la necessitat de garantir una inversió tan important com aquesta. La portaveu cupaire afirma que “a Tarragona disposem d’una quantitat irrisòria de pisos de lloguer social, per això és imprescindible finançar aquesta partida amb fons propis o bé amb fons provinents del préstec que el govern de Ballesteros té previst demanar”.

La Candidatura d’Unitat Popular també emplaça el PSC a apostar per la rehabilitació de pisos buits en comptes de prioritzar la construcció d’obra nova. El conseller de la CUP Jaume López assegura que a la ciutat “hi ha edificis totalment buits pràcticament a tots els barris, els cèntrics i els perifèrics, que podríem adquirir i posteriorment rehabilitar per garantir habitatge de lloguer social”. La CUP considera que aquesta via permetria superar el nombre d’habitatges de lloguer que s’aspira a construir, xifrat en una quarantena al llarg dels propers 40 anys. Una quantitat que Jaume López qualifica com a “minsa i molt millorable”.

Per últim, la CUP afirma que prioritzar la rehabilitació per davant la construcció d’obra nova és la millor manera de consolidar, dignificar i revitalitzar Tarragona. Estrada afegeix que, a més, “és una política que coincideix amb el que recull el Pla Local d’Habitatge, que el govern de Ballesteros ignora sistemàticament”.