Mitjans de comunicació públics

La CUP considera una estafa democràtica el preacord entre JxCAT, ERC, Cs i PSC pel control partidista del Consell de Govern de la CCMA

La CUP Crida Constituent denuncia el preacord entre les formacions JxCAT, ERC, Cs i PSC de repartiment dels càrrecs del Consell de Govern de la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals i posa de manifest la necessitat que l’elecció dels membres sigui pública, transparent, democràtica i amb la participació dels treballadors i treballadores.

Des de fa anys la desgovernamentalització del Consell de govern dels mitjans públics és una urgència. L’actual situació política reclama, més que mai, el retorn al consens o a àmplies majories per elegir els gestors de la Corporació i els directius dels mitjans, per tal d’evitar que els mitjans públics de la Generalitat siguin al centre del conflicte polític en considerar-los, uns i altres, com a instruments del govern.

Per aquest motiu, l’opacitat d’aquest acord és una mostra de menysteniment dels partits cap al Parlament i les resolucions aprovades a la cambra. A més, la situació s’agreuja si es té en compte que tots els grups parlamentaris, ja durant la legislatura passada, havien arribat a un acord per modificar la llei de l’audiovisual per evitar precisament, que els mitjans públics se sotmetessin a criteris de fidelitat política i d’interessos de lobbies del sector audiovisual.

Després de mesos d’amagar unes negociacions que traeixen l’esperit i la lletra de la Llei de la CCMA, de votar al Parlament mocions i resolucions comprometent-se a reformar la llei de la Corporació per tornar al consens que afavoreix la independència i la professionalitat dels directius i els gestors, després d’aprovar per unanimitat i tramitar de nou a la Mesa del Parlament el dictamen de la ponència conjunta de juliol del 2017, i després d’una resolució de fa dos mesos aprovada per majoria –amb l’abstenció dels dos partits del govern- en la mateixa línia, en el sentit d’aplicar els criteris de la reforma a la renovació del Consell, quatre grups parlamentaris han consumat aquesta nova estafa a la ciutadania i als treballadors de la Corporació.