L'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible aposta per revertir el creixement

L'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) considera Barcelona i l’Area Metropolitana no necessiten un Pla de Màrqueting Turístic, sinó un pla estratègic de mesures concretes per revertir el model turístic actual en favor del veïnat, que redueixi gradualment el seu pes en l’economia de la ciutat i elimini el caràcter depredador de recursos i les conseqüències negatives que provoca, i que a la vegada fomenti alternatives econòmiques molt més justes, solidaries i sostenibles.

L'entitat veu en tot el procés res més que una operació de rentat de cara per part de l'Ajuntament i Turisme de Barcelona, alhora que una refundació de la marca Barcelona sota els nous paràmetres d'allò políticament correcte. "A poc més de 6 mesos de les eleccions municipals, s'imposa la interpretació en clau electoral", afirma en un comunicat.

Per a l'entitat, El mandat Colau va començar amb bon peu: discurs obertament crític amb la indústria, moratòria d'allotjaments turístics, redacció d'un PEUAT que acabaria sent absolutament insuficient i alhora imprescindible, així com diverses mesures com a mínim ben plantejades. Segons passava el temps hem anat veient errades històriques, sovint en forma de concessions al sector privat, que es poden interpretar de dues maneres: continuisme amb els governs municipals previs o elecció política de cedir en certs debats de ciutat en què la pressió del sector privat amenaça amb passar una factura electoral excessiva. Posem dos exemples clars: per una banda, l'acord amb el Port de Barcelona que preveu l'augment del nombre de terminals de creuers i la requalificació urbanística necessària per instal·lar-hi l'Hermitage; per l'altra, la modificació de la normativa de terrasses, dictada pel Gremi de Restauració i recentment portada als tribunals per diverses entitats i col·lectius.

En aquest context, l'Assemblea considera que un Pla d'Estratègia de Màrqueting Turístic amb unes directrius clares (de creixement, a poc que es rasqui una mica la seva superfície), i amb un pressupost desproporcionat, només pot llegir-se en clau de treva govern municipal – sector turístic cara a la propera campanya electoral per tal d'evitar un desgast potencialment alt.