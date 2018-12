31-D

L'ASM responsabilitzarà el cap de la policia espanyola de qualsevol agressió neonazi en la manifestació de la Diada

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) davant les agressions dels neonazis als assistents al concert d'ahir ha manifestat que "la manifestació de demà 30 de desembre s'ha comunicat en el termini correcte, i que el màxim responsable d'impedir qualsevol violència contra els mallorquins és el cap superior de la policia, Gonzalo Espino Cruz".

Recorda que el seu antecessor, Antonio Jarabo, va acabar substituït al càrrec després de forçar una desfilada de contramanifestants feixistes a tocar de la concentració del 3 d'agost d'enguany per la recepció del borbó Felipe VI, al Palau de l'Almudaina, amb el risc d'incidents que això suposava.

L'ASM ha reeclamat especial vigilància durant el pas de la manifestació pel carrer Sant Miquel, atès que l'extrema dreta espanyolista ha convocat una concentració a les 19 hores a la plaça d'Espanya. Recordam que la nostra manifestació no circularà per l'indret on han anunciat que es col·locaran els neofeixistes, sinó que es dirigirà directament cap a les avingudes per arribar al Parc de les Estacions.

L'ASM ja va ser objecte d'agressions el 7 d'octubre de 2017 per part dels participants a una manifestació convocada per DENAES ("Fundación para la defensa de la nación española"), un motiu més perquè demà la policia estigui ben alerta.





Trobada amb Elisenda Paluzié, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana

Demà la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzié, es trobarà amb els socis de l'ASM a Can Alcover a les 16,30. Posteriorment se sumarà a la manifestació de la Diada de Mallorca i als parlaments de l'acte de cloenda.