Diada

L'ASM crida any més la ciutadania a penjar la senyera quadribarrada als balcons amb motiu de la Diada de Mallorca

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha fet una crida any més la ciutadania a penjar la senyera quadribarrada als balcons amb motiu de la Diada de Mallorca, en homenatge a l'estendard del Rei en Jaume i com a mostra de la voluntat irreductible del nostre poble de defensar i reivindicar la nostra identitat, llengua i cultura.

Com sempre, convidan a penjar la versió de la senyera que prefereixi cadascú: la quadribarrada llisa de l'estendard, que les nostres institucions honoren a Mallorca el 31 de desembre des de fa gairebé set segles; la bandera oficial de Mallorca, creada a principis del segle XX en ple recobrament de la consciència de poble amb identitat pròpia, que fou prohibida durant molts d'anys pel franquisme i objecte dels atacs furibunds de la caverna mediàtica quan el Consell de Mallorca en va fer una promoció l'any 2006; i l'estelada, símbol de la independència dels dels Països Catalans.

També ha fet una crida a participar als actes institucionals i reivindicatius de la Diada, i en especial a la manifestació de dia 30, que enguany servirà per plantar cara a l'onada de feixisme que s'estén per l'estat espanyol.

Al mateix temps ha exigit als espanyolistes que respectin els domicilis on penjam la senyera, tal com els mallorquins respectam les cases on hi ha la bandera espanyola o de qualsevol altra nacionalitat, i s'abstenguin de tirar-hi ous, pedres, pintura, etc., o d'intentar calar-hi foc, com ja ha passat altres vegades. Reclamam també a la policia que estigui atenta perquè no es repeteixin les agressions i que si es produeixen detengui els culpables.