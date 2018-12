Nadal'18

Guanyem Badalona obre l’Ateneu Carme Claramunt durant festes de Nadal amb cultura i consum crític

Guanyem Badalona en Comú ha presentat avui la seva campanya destinada a dinamitzar el seu Ateneu, i el Passeig de La Salut on s’ubica, durant les Festes de Nadal. A partir d’aquest dissabte 22 de desembre i fins a la nit de Reis el 5 de gener, l’Ateneu Carme Claramunt (situat al Passeig de La Salut 98, Badalona) romandrà obert els dies laborables de 10 a 13h i de 17 a 20h, i les vigílies de dies festius només de 10 a 13h. La formació municipalista liderada per Dolors Sabater ha presentat avui el programa d’activitats que oferirà l’Ateneu durant les festes nadalenques. “Obrir l'Ateneu és obrir-nos a la ciutat i al barri per Nadal. Unes festes que nosaltres entenem com una oportunitat de fer xarxa, trobar-nos, promoure la creativitat i la participació i reflexionar sobre el consum de manera crítica”, ha declarat Dolors Sabater.

Principalment, i co-organitzat amb l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord, es podrà trobar la Mostra de l’Economia Social i Solidària del Barcelonès Nord. Una exposició amb presència de diferents cooperatives, entitats i projectes englobades dins l’Economia Social de Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià. Les persones que vulguin assistir, de manera gratuïta, es podran informar dels serveis i productes que ofereixen les cooperatives presents que seran, entre d’altres, les cooperatives Gramagraf (imprenta), Som Mobilitat (transport), Som Energia, Aberdeen (escola d'idiomes de Gramenet), Capfoguer i La Sargantana (restaurants), la Llar d’infants Solets, AmBici (missatgeria), acompanyades també per la Federació de Cooperatives de Catalunya. A més seran presents per presentats els seus projectes socials i solidaris el Teatre Social La Llavor; les Fundacions Badalona Capaç, La Salut Alta i l’Ateneu Sant Roc; el col·lectiu social de noves tecnologies LlefiàNet; les cooperatives de consum El Garrofer i Conreu Sereny… entre d’altres. La col·laboració amb l’Ateneu Cooperatiu tindrà el seu moment culminant amb l’organització de la xerrada “Històries i reptes del cooperativisme a Badalona”, que es celebrarà el dijous 3 de gener a les 19h amb Jordi Albaladejo (historiador expert en cooperativisme) i Anna Abellán (coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu Barcelonès Nord).

Paral·lelament a la mostra, a l’Ateneu es celebraran durant aquests dies diferents activitats culturals infantils. El mateix dissabte 22 durant el matí hi haurà un taller de decoracions d’arbres i a la tarda un taller per construir “cagatiós” de filferro, a més d’un taller per adults de txikung (teràpia medicinal d’origen xinès). La setmana vinent, passades les festes de Nadal i Sant Esteve, als matins hi hauran taller de manualitats per a construir un cotilló de cap d’any i un taller infantil de cuina freda. Divendres 4, i ja pensant en la cavalcada de Reis, es farà un taller per construir el teu propi fanalet.

A més, Dolors Sabater, autora del conte infantil “El fanalet d’en Tasi”, farà una lectura del conte destinada als i les infants divendres 28 de desembre, i dimecres 2 i 3 de gener, a les 18h.

Dolors Sabater presenta un llibre sobre desitjos d’any nou

Aprofitant les festes nadalenques i les activitats a l’Ateneu, Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona fins al juny de 2018 i candidata de Guanyem Badalona en Comú a les municipals de maig de 2019, presentarà un llibre en format regal que és un recull de desitjos i propòsits per a l’any nou que comença. El llibre, que porta per títol ‘Somiant Badalona’ i que està il·lustrat per Laia Giné, es presentarà oficialment dissabte 22 a les 12h al mateix Ateneu Carme Claramunt i anirà acompanyat amb la celebració d’un vermut.