31-D

El Bloc per la Unitat Popular i la Plataforma 31-D criden a mobilitzar-se per commemorar la Diada de Mallorca

El Bloc ho farà sota el lema 'Per la plena sobirania, república mallorquina. Construïm els Països Catalans' i la Plataforma ha optat pel lema "Defensem Mallorca. Construïm Mallorca". La Marxa com cada any s'iniciarà a les 18 h d'aquest diumenge al passeig del Born de Palma i finalitzarà al parc de les Estacions.

El Bloc d'Unitat Popular com ja va anunciar està organitzant aquests dies actes arreu dels municipis de l'illa que culminaran amb la marxa d'aquest diumenge 30 de desembre i a l'endemà, dia 31 amb la festa de l'estendard de Palma.

Més d'una desena d'entitats i organitzacions que integren el Bloc han centrat la commemoració de la Diada amb la voluntat d’unir quatre lluites i reivindicacions absolutament necessàries per a Mallorca: la lluita feminista, la lluita per la llibertat d’expressió i les llibertats democràtiques, la lluita contra la massificació turística i la lluita per la sobirania plena per a Mallorca. Eixos que "han marcat agenda política a l’illa, perquè són elements fonamentals de l’estat en el qual ens trobem, elements claus per mantenir-nos sotmeses al sistema capitalista patriarcal i a l’estat espanyol" van remarcar en la presentació dels actes.

Pel que fa a la lluita contra la massificació turística, va manifestar membres del Bloc "que ens empobreix, que ens explota, que ens expulsa de les nostres cases. El model turístic és la base de l’estructura capitalista a la nostra illa, per això, qualsevol crítica és titllada de turismofòbia. És imprescindible posar fre al turisme de masses, per assegurar un futur per aquesta illa i els governs progressistes no ho estan fent".

Sobre la repressió de l'Estat espanyol, es va assenyalar "que mostra la cara més amarga del règim del 78, però també la que entronca més amb la realitat de la seva configuració". En aquesta línia, han exigit la llibertat de tots els presos polítics i el retorn de tots els exiliats, "especialment del nostre company Valtonyc, a qui li enviam una gran abraçada solidària".

En aquests 4 eixos, es recull el de l'embranzida del moviment feminista i consideren que amb els actes de la Diada s'hauria de donar un impuls cap a una nova vaga general feminista al març i han apuntat que viuen «amb gran expectativa» la conformació del Moviment Feminista de Mallorca i el naixement de cada vegada més assemblees i col·lectius feministes.

També es reivindica el dret de l'Audeterminació "per garantir una vida digne per totes les persones, perquè dins de l’estat de les autonomies no tenim futur".

La plataforma 31-D

La Plataforma aplega entitats com l'STEI, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) i les Fundacions Darder-Mascaró, entre d'altres, ha convocat a la mateixa marxa que el Bloc d'Unitat Popular. Els manifestants pujaran per la costa de la Pols, faran el carrer de Sant Miquel i acabaran al parc de les Estacions, tot evitant la plaça d'Espanya, on a la mateixa hora hi ha convocada una ofrena floral a l'estàtuta del rei en Jaume.

Lemes, manifest i actuacions musicals

En acabar la manifestació, es durà a terme la lectura dels manifests i un acte polític del qual encara no se saben els oradors. A més, hi haurà un concert al mateix parc de les Estacions, amb les actuacions del grup mallorquí Al Mayurqa i el grup de rap feminista català Xanguito. Així mateix, està prevista l’actuació de Valtonyc, actualment exiliat a Bèlgica