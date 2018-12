Municipals 2019

Capgirem Vic es compromet a treballar per constituir el primer govern d’esquerres, rupturista i independentista de Vic

Capgirem Vic es compromet a no governar ni fer pactes d’estabilitat amb la dreta i a constituir el Primer Govern d’Esquerres, Rupturista i Independentista de Vic. Així ho va fer públic dimecres en una roda de premsa al Temple Romà de Vic, on va presentar el manifest «Bastim l’alternativa», amb el qual l’organització vol obrir el projecte a persones i col·lectius que tinguin ganes de participar en la política municipal de la ciutat a través del municipalisme transformador. Susanna Vives, Carla Dinarès i Sara Blázquez, membres de Capgirem Vic, van estar acompanyades de gran part de l’assemblea durant tot l’acte.

El manifest, que es pot consultar i adherir-s’hi a www.capgiremvic.cat, s’ha presentat amb més d’un centenar de signatures, s’ha fet en 7 idiomes (català, castellà, francès, anglès, pullar, xinès i àrab) i espera assolir l’objectiu de superar les 250 adhesions.

Malgrat a la legislatura que es va encetar al 2015 es va posar sobre la taula la possibilitat de fer un suposat govern d’esquerres, Capgirem Vic va considerar que no es donaven les condicions per fer-lo. Les mateixes forces que deien que hi havia una majoria d’esquerres, van fer tots els possibles per pactar amb la dreta: ERC venia de governar amb la dreta i ho va estar intentant tornar a fer fins a principis del 2016. PSC i ICV-Comuns han fet de crossa de CiU durant tota la legislatura. «Hi ha algú que a dia d’avui encara es cregui que Benjamí Dòniga és un regidor d’esquerres? Hi ha algú que no hagi vist que Arnau Martí ha estat facilitant, a canvi d’algun copet a l’esquena, les polítiques privatitzadores que ha tirat endavant el govern de CiU?», es preguntava Blázquez en nom de l’assemblea.

És per això que el manifest exposa un doble compromís públic. El primer és el de fer-los fora: ni governs ni pactes d'estabilitat amb la dreta. Des del 2007 ha manat gràcies a acords de govern i pactes d'estabilitat amb les autoanomenades esquerres. «Cal un canvi de govern per fiscalitzar aquests últims 40 anys. Cal obrir armaris i calaixos i posar al descobert les política duta a terme fins ara: el clientelisme, l'amiguisme i els tractes de favor.», deia Carla Dinarès.

El segon compromís és canviar-ho tot i constituir el Primer Govern d'Esquerres, Rupturista i Independentista de la ciutat de Vic. Cal anar més enllà d'un acord d'esquerres el dia després de les eleccions. Les municipals del proper maig són la oportunitat d'avançar i de garantir aquest canvi real. I per a què això sigui així, és imprescindible que CapgiremVic esdevingui la primera força d'esquerres al consistori vigatà.

Per tot això. cal ajuntar-nos i organitzar-nos. Cal fer-ho per tal de que al maig es donin les condicions per un canvi real. En cas contrari, seguirem treballant des de la oposició, tal com hem fet aquesta legislatura, per generar aquestes condicions. Sigui com sigui, l'assemblea de Capgirem Vic, com sempre, decidirà col·lectivament qualsevol decisió que es presenti. Sempre des d'una perspectiva municipalista dins del marc dels Països Catalans.

Capgirem Vic està treballant col·lectivament en el programa electoral per les eleccions del 2019, en el codi ètic i en bastir una candidatura que garanteixi una alternativa per l’Ajuntament de Vic. La propera assemblea oberta es farà el dissabte 15 de desembre a 2/4 de 10 del matí al local de Capgirem Vic (C/Remei, 35).