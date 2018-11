Vaga

Xarxa Vendrellenca amb les les mobilitzacions dels treballadors de l'hospital del Vendrell

La Xarxa Vendrellenca ha manifestat el seu suport als treballadors de l'hospital del Vendrell. "Des de la nostra taula de treball i després de escoltar als membres del comitè d’empresa l’hospital de Vendrell en la seves demandes de millores al serveis sanitaris volem deixar pales a traves d’aquest comunicat el nostre recolzament a les seves demandes que fen nostres per tenir uns serveis sanitaris de qualitat.

La taula de treball considera molt necessari una millora dels serveis sanitaris a l’hospital de Vendrell, assumint com a pròpies totes les demandes que els treballadors i treballadores han fet públic per una millor atenció dels usuaris de la sanitat que a la comarca del Baix Penedès, presta la Xarxa hospitalària Santa Tecla al hospital comarcal. D’altra banda i en matèria infraestructural, aquest hospital te un greu problema amb el seu aparcament que ja de bon començament es va dissenyar petit, i que requereix d’una solució per donar millor servei als usuaris. Des de la nostra taula instem a la gent de tota la comarca del Baix Penedès a recolzar als treballadors i treballadores de l’hospital a la manifestació del pròxim dia 29 de Novembre, per que creiem que es molt important defensar uns serveis sanitaris de qualitat per tots.