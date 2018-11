En defensa del territori

La Plataforma Salvem la Costa de Begur presenta una denúncia urbanística contra la construcció d'habitatges de luxe a la Pedrera de s'Antiga

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, que es va crear el passat mes de juny per fer un front comú contra la urbanització de 71 hectàrees a la cala d’Aiguafreda, inicia una nova actuació contra l’Ajuntament de Begur, aquest cop per impedir la construcció d’habitatges de luxe a l’antiga Pedrera de s’Antiga, situada entre les cales d’Aiguafreda i Sa Riera.

A la denuncia presentada, l’entitat argumenta que els moviments de terra, les obres d’anivellament i d’edificació que s’estan executant a la Pedrera de s’Antiga estan provocant un impacte paisatgístic i ambiental incompatible amb els valors naturals presents a l’àrea, comportant una greu agressió al paisatge i una vulneració del conjunt de l’ordenament jurídic.

Amb la presentació d’aquesta denúncia, la Plataforma Salvem la Costa de Begur (que es troba també integrada en la Plataforma SOS Costa Brava) sol·licita a l’Ajuntament que aturi les obres que afecten fins a 20.470 m2 en una zona situada en la franja de cinc-cents metres del domini públic marítim-terrestre. A més, l’entitat considera que en els últims mesos les obres han sobrepassat amb escreix els límits del Pla d’Espais d’Interès Natural Muntanyes de Begur i de la Xarxa Natura 2000, i alhora han ocupat il.legalment el Rec d’en Gara i el domini públic hidràulic. Aspectes que representen una greu vulneració contra el medi ambient.

Entre els nombrosos aspectes que fonamenten la denúncia presentada, hi ha la infracció per part de l’Ajuntament de Begur en permetre la urbanització de terrenys amb pendents superiors al 20%, acte que vulnera la Llei d’Urbanisme. També es denuncia la concessió d’un tracte singular i de favor en permetre requalificar aquests terrenys que estaven classificats com a sòl no urbanitzable, així com un supòsit de desviació de poder per part de l’Ajuntament, doncs en lloc de restaurar la pedrera, és a dir, recuperar-ne la seva naturalesa forestal, en va permetre l’edificació.

Cal tenir present que en aquesta pedrera es va realitzar durant anys una activitat extractiva il·legal. Tot i així, al mes de maig de 1993, l’Ajuntament de Begur li va concedir, amb el vistiplau d’Urbanismes i de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, una llicència provisional amb la condició que la pedrera finalitzés l’activitat l’any 1998 i realitzés una restauració total de l’espai natural. Malgrat això, la pedrera va continuar funcionant fins al 2002 i actualment, el 2018, s’hi estan construint 24 habitatges de luxe fruit d’un conveni entre l’Ajuntament de Begur i l’empresa Ses Negres S.L. Promotora representada pel Sr. Joan Gual Balmanya, fill de l’exalcalde de Begur.

A ulls de la Plataforma aquest conveni -que va comportar alhora una compensació econòmica d’uns 414.000 euros per a l’Ajuntament de Begur i que, segons el consistori, es va fer servir per comprar un terreny a l’entrada del nucli de Sa Tuna per evitar el seu desenvolupament urbanístic- és il·legal. L’entitat considera que la signatura del conveni que permet la requalificació de l’àmbit de la Pedrera de s’Antiga com a sòl urbanitzable i edificable es va pactar al marge de l’interès públic i de manera irregular. Motius pels quals sol·liciten la seva anul·lació.

Pablo Feu, advocat i membre de Salvem la Costa de Begur, considera que “l’urbanisme a cop de conveni és l’enemic de la planificació sostenible. La pressió urbanística que pateixen les cales de Begur no es pot alleujar a costa de destruir altres zones, en especial si aquestes tenen alts valors naturals. S’han de posar límits als disbarats urbanístics promoguts per l’Ajuntament de Begur”.

Lydia Chaparro, membre d’Ecologistes en Acció de Catalunya i de la Plataforma, insisteix en remarcar que “aquest paratge és d’una gran bellesa, ningú té dret a destruir i privatitzar el nostre paisatge d’aquesta forma, i menys tenint en compte que es tracta d’una pedrera il·legal que s’hauria d’haver restaurat íntegrament. Estem desolats en veure com l’Ajuntament no mostra cap voluntat política per aturar aquest model urbanístic caduc, depredador i exclusiu”. Chaparro conclou “des de la Plataforma farem tot el possible per aturar aquest i altres nyaps urbanístics promoguts per l’Ajuntament de Begur”.

En els proper mesos la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur té la intenció d’avaluar també l’impacte d’altres previsions urbanístiques del consistori, en especial la referent a la nova promoció de 52 pisos de luxe a la platja de Sa Riera. Una promoció que es publicita sota el nom de “Jardins de Sa Riera Living” i que ocuparà l’última zona boscosa verge a prop de la platja de Sa Riera. Unes obres que al seu torn ja han iniciat les tasques de desforestació, així com realitzat moviments importants de terra.