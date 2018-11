Lluita sindical

La COS presenta el primer sindicat de Veterinària dels Països Catalans

Els i les treballadores del sector de la veterinària clínica de Catalunya s'han organitzat "farts de la situació de precarietat laboral i han constituït el primer Sindicat de Veterinària. El nou sindicat es presentarà el proper 11 de de novembre al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona a les 10:30h

Apunten que la veterinària es troba en un moment clau i cada vegada som més els professionals que estan indignats amb la situació laboral i que volen posar fi. "Ens posem dempeus per dir prou als pagaments en negre, a salaris mileuristes, a les situacions d'irregularitat en els contractes i a les hores extres il·legals. Ens posem dempeus per no haver de seguir renunciant a la nostra vida social i privada en favor de molts empresaris que s'aprofiten de la manca de regulació i d'organització".

Recentment, diverses iniciatives per tot l'Estat Espanyol, impulsades en molts casos per la patronal, estan promovent la creació d'un Conveni Col·lectiu a nivell estatal que pretén entrar en vigor al primer semestre de 2019. Però, quin tipus de conveni s'està redactant si no ens hi deixen participar? On és la veu dels treballadors en una taula on només s'hi asseu la patronal? es pregunte.

En aquest sentit, que senten ignorats, relegats a uns sindicats majoritaris com CCOO i UGT que decidiran que és el millor per un veterinari o un auxiliar quan ni tan sols saben què és treballar en una clínica.

Davant d'aquesta situació, han decidit unir-se per lluitar i dignificar les nostres condicions laborals. En aquest context sur a la llum el primer Sindicat de Veterinària de Catalunya, amb l'objectiu d'aglutinar a tots els treballadors de la veterinària clínica i entrar en el taulell de negociacions representant als autèntics afectats de la situació.