9 d'Octubre

La Comissió 9 Octubre critica la inacció de la Delegació de govern espanyol al País Valencià

Dijous passat, una delegació de la Comissió 9 d’Octubre (plataforma formada per diverses associacions, sindicats i partits que convoca des de fa dècades la manifestació del 9 d’Octubre a la vesprada) es va reunir amb el Delegat del Govern espanyol al País València, per la preocupació que els hi va causar la manera com la esmentada Delegació pretén situar en el temps i en l’espai les diferents convocatòries de manifestació per al dia 9.

Els membres de la Comissió van assenyalar al Delegat el fet que representaven a entitats, sindicats i partits que sumem una importantíssima base social, una coneguda trajectòria pública i un reconegut compromís democràtic. I que, contràriament, les altres convocatòries responen a sigles sense base social, cap trajectòria ni activitat conegudes, i que, a més a més, han estat relacionades amb fets violents i comportaments antidemocràtics. Van parlar de dues realitats absolutament diferents i no equiparables, i la Delegació del govern espanyol ha de decidir fins a quin punt vol donar cobertura a comportaments violents i antidemocràtics i a sigles fantasma que juguen amb el sistema garantista de protecció del dret de manifestació per a intentar pervertir-lo.

En aquesta línia el membres de la Comissió van proposar una separació física clara de recorreguts, de manera que les convocatòries que parteixen de la plaça de Sant Agustí, siguen dirigides en direccions oposades: la de la Comissió i qualsevol altra de signe democràtic en una direcció, i les de les sigles fantasma que potencialment poden reunir grupuscles marginals i violents en la direcció contrària, allunyant del centre de la ciutat el risc de violència i facilitant així la tasca de control de les forces de seguretat.

Des del punt de vista de la Comissió, la decisió de la Delegació de compartir recorregut el conjunt de convocatòries, amb els perfils esmentats, i pretendre solucionar el potencial conflicte amb un desplegament inusualment nombrós de policia ja és, de partida, renunciar a mesures de prevenció efectives, perquè la intervenció policial ha de ser, l’últim recurs, i quan s’arriba a ell és perquè ja la situació no s’ha sabut o pogut controlar.

Veient que la Delegació es manté en l’immobilisme, i que les bones paraules no es tradueixen en fets (una pràctica política que causa pèrdua de confiança), la Comissió 9 d’Octubre ha aclarit que "no comparteix aquest ordenament, i novament avisem la Delegació de la responsabilitat en què pot recaure, bé per desconeixement (en tractar-se d’un equip nou que mai no ha afrontat una situació com aquesta, tot i que ha estat advertit reiteradament en aquest sentit), bé per un interès particular.