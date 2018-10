Gènere

El col·lectiu feminista F de Figa organitza l'acte de presentació del llibre Feminisme de butxaca, de l’escriptora, traductora i professora Bel Olid

En aquest llibre l'autora reflexiona sobre la desigualtat de gènere, especialment en aquelles actituds i situacions discriminatòries envers les dones que estan culturalment tan integrades que no detectem fàcilment.

A partir de la descripció de la realitat social, d’estudis i de xifres oficials, l’autora construeix aquest petit manual de sis capítols on repassa sense embuts la indiscutible necessitat d’assumir els postulats del feminisme per superar un món desequilibrat respecte al 51 % de la població que pateix discriminació. Així mateix, dóna algunes pautes i paraules per anomenar la realitat i fa constants referències a l’inadmissible binarisme de sexe que convé erradicar.

L’acte de presentació tindrà lloc el proper dia 3 de novembre a les 19:00 hores al Centre Social Lo Maset de Deltebre.

F de Figa treballa amb la voluntat d'apropar el feminisme al territori i despertar consciències. La presentació del llibre de la Bel Olid s'afegeix a tot un seguit d'actes i activitats que el col·lectiu ha anat organitzant al llarg de dos anys a Deltebre amb l'objectiu de compartir idees i fer difusió d'un feminisme inclusiu i solidari.