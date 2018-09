Ni presos ni exili

Tot a punt pels "Camins de tornada"

Diversos Comitès de Defensa de la República (CDR) han organitzat una triple marxa reivindicativa que tindrà lloc dissabte 22 de setembre. Aquests és un dels actes que es consideren previs als que s’organitzaran per a la commemoració de la jornada de l’1 d’octubre de l’any passat amb el referèndum sobre la independència de Catalunya.

Els organitzadors han convocat les caminades que sortiran des dels punts on els republicans van haver de fugir de les tropes franquistes al final de la guerra civil. Les tres zones on es considera que hi va haver el pas cap a Catalunya Nord dels exiliats el 1939 són Andor­ra, la Vall d’Aran i Vallespir-Empordà. Dels tres llocs sortirà cadascuna de les tres marxes, que aniran en el sentit invers al que van fer els republicans. La caminada serà de nord a sud i per això l’acció reivindicativa ha estat batejada com a Camins de tornada. En la convocatòria s’indica que les caminades seran de com a molt dues hores.

Retorn dels polítics

La convocatòria ha fet una crida a “dignificar els camins que van fer els republicans per escapar del feixisme”, al mateix temps que insta a demostrar que “la república ha tornat i volem que tornin a casa aquells que un dia es van haver d’exiliar”. La crida conclou que “és per això que fem tres caminades per convertir aquests camins en camins de tornada”.

S’han facilitat adreces en xarxes socials per a aquells que s’hi vulguin apuntar. A hores d’ara encara no se sap si hi haurà associacions que s’apuntaran a la iniciativa.

Vallespir-Empordà

A les 11h 30m a Morellàs-Les Illes fins La Vajol

Val d'Aran

A les 11h 3Om a Pont de Rei fins a Les

Andorra-Alt Urgell

A les 11h. 30m a Radassa fins La Seu d'Urgell