Ni presos ni exiliats

Ponts de Llibertat a les carreteres del Vallès Oriental

Durant dues hores, més de 350 persones s´han repartit entre el 27 ponts de la comarca i han onejat pancartes amb esteledaes exigin la llibertat del presos polítics i el lliure retorn dels exiliats

Ponts a l’AP-7: la Batllòria, Vallgorguina, Can Buixalleu, Can Colomer, Vilalba Sasserra, Bombers, Maristes, Llinars, Cardedeu (x2), Can Belitre, Peatge de la Roca, Gallecs. A última hora se’n van afegir 2 de la Selva: Riells i Viabrea i Hostalric. Pont a la C-17: Parets. Pont a la C-33: Sant Fost.