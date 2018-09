Feixisme

Elaboren un mapa de la violència ultra als Països Catalans

El Col·lectiu ComuniCATs ha elaborat un mapa geolocalitzant els incidents violents de caràcter catalanòfob que s’estan produint en gran nombre als Països Catalans, tenint en compte que mentre que el moviment independentista per la República es caracteritza per una resistència activa noviolenta, exercida a través de manifestacions, mobilitzacions i iniciatives de caràcter cívic i en positiu, les respostes per la part espanyola han estat i segueixen sent amenaces, insults, campanyes de desprestigi, actes vandàlics i assalts, llançament d’objectes, agressions físiques i de caràcter verbal i, fins i tot, perdigonades.

Es tracta de deixar constància visual d’aquests fets tan greus i, atesa la continuïtat dels incidents, amb l’objectiu d’incorporar-ne els que s’han vingut produint amb posterioritat a l’11 de desembre de 2017 fins ara. És per això que us demanem la vostra col·laboració per anar completant-lo. Els hi podeu fer arribar un missatge al correu electrònic (comunicatsinfo@protonmail.com).

En una primera fase, el col·lectiu s'ha basat en la cronologia dels incidents violents que va patir a Catalunya el darrer trimestre de 2017 recopilada per en Jordi Borràs a l’annex de l’Anuari Mèdia.CAT, que elabora el Grup de Periodistes Ramon Barnils. En transposar aquestes dades el mapa, la situació pren encara una dimensió més rellevant: es palesa de manera gràfica la magnitud de la situació que es pateix, i que en realitat se segueix patint de manera reiterada.