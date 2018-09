La CUP-Crida per Girona denuncia que un 30% dels pressupostos participats entre 2013 i 2017 encara no s’han executat

La CUP-Crida per Girona ha criticat avui la lentitud amb què s’executen els projectes d’inversió dels pressupostos participats des de la seva creació. En concret, els cupaires han denunciat que entre el 2013, any de la primera edició, i 2017, darrer exercici tancat, hi ha un 30% dels projectes aprovats que resten pendents de fer, la qual cosa suposa que només s’ha invertit un 62% dels més de 5M€ previstos per aquests cinc exercicis.

Des de la formació també han destacat l’elevat percentatge de projectes sense executar als diferents barris. Els casos més rellevants són Mas Ramada, on la xifra arriba a un 50%; Grup Sant Daniel, un 37%; Montjuïc, un 37%; la Devesa, un 36%; i Campdorà, un 36%. Així, la CUP-Crida per Girona ha denunciat una vegada més els problemes de funcionament dels pressupostos participats i la manca de mecanismes adequats per fer-ne el seguiment i la fiscalització. “No és tolerable que cinc anys després d’iniciar els pressupostos participats hi hagi un 30% dels projectes sense executar” ha declarat el regidor Lluc Salellas.

Igualment, el grup municipal ha denunciat que l’Ajuntament de Girona no disposa de dades al voltant de la inversió municipal que reben els diferents barris dins del pressupost municipal, més enllà dels projectes de pressupostos participats. D’aquesta manera, els cupaires han deplorat la manca d’inversió als barris gironins per part del govern convergent, i han assenyalat un cop més la deixadesa que pateixen els sectors més allunyats del centre en aspectes com l’estat de la via pública o el manteniment del mobiliari urbà.

Per tot plegat, la CUP-Crida per Girona ha fet una doble demanda al govern convergent per revertir aquestes mancances. D’una banda, la formació ha exigit que es compleixi la moció cupaire aprovada pel Ple el novembre de 2015, en què s’acordava replantejar els pressupostos participats a través d’un procés ciutadà amb l’objectiu de fer-los més ambiciosos i solucionar diverses disfuncions i mancances de l’actual sistema. De l’altra, proposen l’aprovació d’un pla de manteniment dels espais públics de la ciutat, en què es detallin de forma transparent les actuacions previstes de forma calendaritzada, i que tracti de forma equitativa els diferents barris en funció de les seves necessitats de manteniment i millora.

La formació denuncia la manca d’inversió als barris per part del govern convergent i la deixadesa que pateixen els sectors més allunyats del centre

La CUP-Crida per Girona ha criticat avui la lentitud amb què s’executen els projectes d’inversió dels pressupostos participats des de la seva creació. En concret, els cupaires han denunciat que entre el 2013, any de la primera edició, i 2017, darrer exercici tancat, hi ha un 30% dels projectes aprovats que resten pendents de fer, la qual cosa suposa que només s’ha invertit un 62% dels més de 5M€ previstos per aquests cinc exercicis.

Des de la formació també han destacat l’elevat percentatge de projectes sense executar als diferents barris. Els casos més rellevants són Mas Ramada, on la xifra arriba a un 50%; Grup Sant Daniel, un 37%; Montjuïc, un 37%; la Devesa, un 36%; i Campdorà, un 36%. Així, la CUP-Crida per Girona ha denunciat una vegada més els problemes de funcionament dels pressupostos participats i la manca de mecanismes adequats per fer-ne el seguiment i la fiscalització. “No és tolerable que cinc anys després d’iniciar els pressupostos participats hi hagi un 30% dels projectes sense executar” ha declarat el regidor Lluc Salellas.

Igualment, el grup municipal ha denunciat que l’Ajuntament de Girona no disposa de dades al voltant de la inversió municipal que reben els diferents barris dins del pressupost municipal, més enllà dels projectes de pressupostos participats. D’aquesta manera, els cupaires han deplorat la manca d’inversió als barris gironins per part del govern convergent, i han assenyalat un cop més la deixadesa que pateixen els sectors més allunyats del centre en aspectes com l’estat de la via pública o el manteniment del mobiliari urbà.

Per tot plegat, la CUP-Crida per Girona ha fet una doble demanda al govern convergent per revertir aquestes mancances. D’una banda, la formació ha exigit que es compleixi la moció cupaire aprovada pel Ple el novembre de 2015, en què s’acordava replantejar els pressupostos participats a través d’un procés ciutadà amb l’objectiu de fer-los més ambiciosos i solucionar diverses disfuncions i mancances de l’actual sistema. De l’altra, proposen l’aprovació d’un pla de manteniment dels espais públics de la ciutat, en què es detallin de forma transparent les actuacions previstes de forma calendaritzada, i que tracti de forma equitativa els diferents barris en funció de les seves necessitats de manteniment i millora.