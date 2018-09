La Crida per Granollers-CUP proposa millores al III Pla d'Igualtat de Gènere 2018-2022

el Pla d’Igualtat

una eina imprescindible

per desenvolupar polítiques municipals feministes,

per aquest motiu hem volgut

aportar els nostres suggeriments per tal de

contribuir

a la millora del Pla

. "

es nostres propostes tenen

per

objectiu consolidar, millorar i establir mecanismes perquè el Pla d'Igualtat esdevingui una eina eficaç de disseny, aplicació i avaluació de polítiques municipals en clau de gènere,

per aquest motiu convidem

el govern de la ciutat

a incorporar-les al Pla", ha puntualitzat.

Segons la Crida pe Granollers,

En l’escrit presentat, entre d’altres suggeriments, en l'aspecte més tècnic demanem que es faci una reflexió profunda sobre les causes que han suposat que no s’hagin assolit els resultats desitjats en el II Pla d’Igualtat, conseqüència de la no implementació d’accions o d'efectes inesperats de les accions previstes. Reclamen que es defineixin i s’associïn metes amb terminis d’assoliment i períodes d’avaluació a cadascun dels objectius del Pla, així com que s’estableixin indicadors clars i mesurables. Pel que fa a la participació proposem que en el desplegament del Pla l’Ajuntament treballi de forma continuada amb el teixit social de la ciutat, implicant dones i entitats en totes les fases, incorporant entre els agents implicats en la prevenció, detecció i abordatge de casos de violència masclista en dones joves el Consell de Joventut, el Consell d’Esports i el Consell Escolar Municipal, així com incorporant en la Comissió d’Igualtat de gènere als grups municipals, a col·lectius feministes autogestionats i a entitats que puguin col·laborar en el desplegament del Pla. Considerem imprescindible situar la igualtat de gènere com una prioritat política, pel que proposem incorporar en el Pla mecanismes que garanteixin la implementació de la transversalitat de gènere en totes les polítiques municipals,partint de l’avaluació de l’impacte de gènere dels Pressupostos, de les Ordenances Fiscals i de tots els plans i projectes impulsats per l’Ajuntament. També proposa que s’incloguin en el Pla d’Igualtat accions en favor de la deconstrucció del gènere i de promoció de la igualtat de drets i oportunitats de lesbianes, gais, transsexuals/transgènere, bisexuals i intersexuals (LGTBI).