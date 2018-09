Dret a decidir

Escola Valenciana i la Plataforma pel Dret a Decidir enceten línies de treball conjunt

Les dues organitzacions han remarcat la importància de tenir una societat civil forta i crítica per tal que el País Valencià millore i avance. Així doncs, consideren que convé que, a partir de la realitat de cada entitat, el teixit social valencià potencie al màxim les coincidències i sàpiga gestionar-les per treballar en un front unitari en benefici de les valencianes i els valencians. Fet i fet, cal posar els interessos col·lectius i de país per damunt de les legítimes i necessàries diferències.

D’altra banda, tant Escola Valenciana com la Plataforma pel Dret a Decidir creuen que és necessari avançar en la vertebració del territori des de la perspectiva comarcal, així com posar l’economia al servei de les persones. Cal construir una visió conjunta de país que s’ha de potenciar des del poder polític i civil, amb aspiracions més ambicioses des del punt de vista social, nacional i democràtic.

Així mateix, ambdues entitats han coincidit en la reivindicació de l’aprovació d’una llei d’igualtat lingüística, en la urgència de l’establiment de la competència lingüística per al funcionariat, en la necessitat de fer el seguiment de l’aplicació de la llei de plurilingüisme i en la conveniència de reformar la llei electoral per fer més equilibrada la representació democràtica, entre d’altres.

Per últim, Escola Valenciana i la Plataforma pel Dret a Decidir han mostrat la seua preocupació pel fet que hi haja representants d’entitats cíviques com Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, d’Òmnium Cultural i l’ANC respectivament, en presó per causes polítiques des de fa mesos, així com polítics catalans electes també a la presó i a l’exili