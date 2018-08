lluita institucional

La CUP de Tàrrega denuncia els privilegis dels regidors durant Fira Tàrrega

La CUP de Tàrrega torna a sortejar, com cada any durant aquestes dates, les entrades pels espectacles de Fira Tàrrega que es reserven de forma gratuïta pels regidors de l'ajuntament; quatre entrades dobles per cada regidor. Des de la formació afirmen que “el sorteig anual d'aquestes entrades és un acte de denúncia i visualització dels privilegis que gaudeixen tots els regidors del consistori”.

Amb aquest acte, juntament amb la renúncia a les veneres de regidor, els pins i les targetes d'aparcament gratuït, els regidors de la CUP renuncien també a 24 entrades (4 entrades dobles per regidor), a triar entre tots els espectacles que ofereix Fira Tàrrega. La formació insisteix un any més amb la necessitat d'acabar amb aquests privilegis i l'eliminació de les barreres i distanciaments entre representants i representats, alhora que expressa el rebuig a les despeses supèrflues que tot això suposa.

“Per nosaltres és prou evident que el fet d'ésser representants dels ciutadans dins una institució no ha de suposar cap tipus de privilegi ni favor especial. Per això trobem totalment injustificable que a Tàrrega es continuïn mantenint aquestes distincions i el greuge comparatiu que això suposa amb la resta de ciutadans”.

Finalment, des de la formació es reafirmen amb la necessitat de reivindicar i practicar noves formes de fer política i per aixòLa CUP de Tàrrega torna a sortejar, com cada any durant aquestes dates, les entrades pels espectacles de Fira Tàrrega que es reserven de forma gratuïta pels regidors de l'ajuntament; quatre entrades dobles per cada regidor. Des de la formació afirmen que “el sorteig anual d'aquestes entrades és un acte de denúncia i visualització dels privilegis que gaudeixen tots els regidors del consistori”.

Amb aquest acte, juntament amb la renúncia a les veneres de regidor, els pins i les targetes d'aparcament gratuït, els regidors de la CUP renuncien també a 24 entrades (4 entrades dobles per regidor), a triar entre tots els espectacles que ofereix Fira Tàrrega. La formació insisteix un any més amb la necessitat d'acabar amb aquests privilegis i l'eliminació de les barreres i distanciaments entre representants i representats, alhora que expressa el rebuig a les despeses supèrflues que tot això suposa.

“Per nosaltres és prou evident que el fet d'ésser representants dels ciutadans dins una institució no ha de suposar cap tipus de privilegi ni favor especial. Per això trobem totalment injustificable que a Tàrrega es continuïn mantenint aquestes distincions i el greuge comparatiu que això suposa amb la resta de ciutadans”.

Finalment, des de la formació es reafirmen amb la necessitat de reivindicar i practicar noves formes de fer política i per això creuen que aquests gestos són importants i imprescindibles.

Per participar al sorteig cal seguir els següents passos:

Entrar a la pàgina web (tarrega.cup.cat), anar al peu de pàgina i clicar el botó "contacta". Omplir els camps corresponents al telèfon i correu electrònic, i al cos del missatge escriure el nom i cognoms i el text "Entrades Fira". Tot seguit enviar.

A tots els inscrits se'ls assignarà un número.

El sorteig se celebrarà de forma presencial al Casal Popular el Rostoll (plaça dels Àlbers, Tàrrega) el divendres, 31 d'agost a les 21 hores.

creuen que aquests gestos són importants i imprescindibles.

Per participar al sorteig cal seguir els següents passos:

- Entrar a la pàgina web (tarrega.cup.cat), anar al peu de pàgina i clicar el botó "contacta". Omplir els camps corresponents al telèfon i correu electrònic, i al cos del missatge escriure el nom i cognoms i el text "Entrades Fira". Tot seguit enviar.

- A tots els inscrits se'ls assignarà un número.

- El sorteig se celebrarà de forma presencial al Casal Popular el Rostoll (plaça dels Àlbers, Tàrrega) el divendres, 31 d'agost a les 21 hores.