La CUP-Crida per Girona demana que es deixin d’utilitzar herbicides agrotòxics als espais públics

La formació demana al govern gironí que segueixi els passos de Salt en l’eliminació del glifosat, i que es compleixi la moció aprovada al Ple l’any 2014 que instava el consistori a prescindir d’aquest producte

La CUP-Crida per Girona ha demanat a l’equip de govern gironí que segueixi els passos de l’Ajuntament de Salt en l’eliminació de productes que contenen glifosat a l’hora de fer els tractaments contra les males herbes en la via pública. D’aquesta manera, els cupaires han reclamat al govern convergent més determinació a l’hora de buscar alternatives a l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics en els espais públics de Girona. En el cas de Salt, justament ahir la regidoria encapçalada per Marta Guillaumes (IPS-CUP) va fer pública la seva decisió de prescindir del glifosat en els tractaments.

L’any 2014 el Ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar per unanimitat una moció dels cupaires en què el consistori es comprometia a revisar el model de manteniment dels parcs i jardins amb l’objectiu de prescindir progressivament de l’ús d’herbicides que contenen glifosat. La moció també preveia la creació d’una comissió per realitzar un estudi per a proposar alternatives a l’ús d’aquest tipus de productes en el termini d’un any. La CUP-Crida per Girona ha explicat que la comissió es va crear i va començar-se a reunir un cop aprovada la moció, però que posteriorment no ha tingut continuïtat ni va arribar-se a aprovar l’estudi de mesures alternatives en els termes que preveia la moció.

En aquest sentit, tot i reconèixer que en els darrers temps s’han dut a terme alguns avenços, els cupaires han reclamat que el govern faci públic quins productes està utilitzant actualment, i que aprovi un pla d’actuació ambiciós per a l’eliminació de l’ús del glifosat, seguint els passos de Salt. El regidor Lluc Salellas ha declarat que “cal que el govern porti a la pràctica sense més dilació el compromís que va expressar el Ple contra l’ús de productes agrotòxics” amb l’objectiu d’avançar “en la garantia de la salut pública i la reducció de la contaminació a la ciutat”.