Campanya per l'entrada de dones als Balls de diables de Sant Quintí i l'Arboç

És per això que la Ruda està desenvolupant una recollida de firmes d'entitats, col·lectius, assemblees, grups socials, iniciatives, projectes, partits i tot tipus d'organitzacions: necessitem el màxim suport i compromís per fer efectiva la denúncia pública a través d'un manifest

L'estiu passat ja va dur a terme una campanya audiovisual on desmuntàvem els mites i fal·làcies que pretenien argumentar l'impediment de la participació de dones als diables, com la tradició, l'existència de balls on només hi ha dones o la nostra manca de sentit de l'humor (davant elguns versots clarament racistes, sexistes i homòfobs).