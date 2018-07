Per la República

Pancartes reivindicatives sobre els ponts de l'AP-7 a les comarques nord-orientals

L’ANC del Gironès ha organitzat accions reivindicatives als ponts que travessen l’AP-7 els diumenges de juliol i agost per fer visibles als conductors, sobretot als turistes, lemes reivindicatius sobre la llibertat, la República, els presos, exiliats polítics, etc. Concretament, es tracta de penjar pancartes amb missatges en diferents idiomes, però també es demana que els participants inscrits siguin el màxim nombre possible i portin llaços grocs, estelades i samarretes grogues.

L’Assemblea fa una crida a voluntaris que vulguin participar en aquesta i altres accions que es puguin organitzar perquè contactin amb ells. Ara per ara, aquesta acció només està prevista en els ponts de l’AP-7 que travessen les comarques gironines, de l’Alt Empordà a la Selva, passant pel Pla de l’Estany i del Gironès.

Cal remarcar que pel tram de l’AP-7 que travessa les comarques gironines, durant el mes d’agost de l’any passat, i més concretament de Montmeló a la Jonquera, hi va haver una intensitat mitjana diària de 67.000 vehicles. Al mes de juliol, aquesta xifra va ser una mica més baixa, de poc més de 64.000 vehicles.