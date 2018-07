Ni presos ni exiliats

Pancartes en suport als “presos polítics” en una trentena de ponts de les comarques nord-orientals de l’AP-7

Membres de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han penjat aquest dissabte pancartes en favor dels “presos polítics” i de la independència, en una trentena de ponts de l’AP-7 a les comarques nord-orientals. L’acte, anomenat ‘Ponts per la llibertat’, ha començat a les nou del matí i ha acabat pels volts del migdia. Després s'han recollit les pancartes i han marxat

La iniciativa, proposada per la sectorial de l’ANC de l’Alt Empordà, es repetirà en més ocasions, i previsiblement en altres punts de Catalunya. L’objectiu és que els turistes puguin llegir missatges perquè es conegui “la gran injustícia que comet l’Estat”.

El primer pont on s’ha pogut veure una pancarta ha estat al Roselló (Catalunya del Nord) i l’últim just al pas per Hostalric (Selva).