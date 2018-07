lluita institucional

Palma, Badalona, Saragossa i Maó s’ajunten en una taula rodona per crear sinèrgies entre els municipis del canvi

Badalona, Saragossa, Maó i Palma. Quatre ciutats que han viscut, durant els últims tres anys de legislatura, un canvi en les polítiques municipals on el centre d’interés són les persones. MÉS per Palma ha convidat als batles i batlesses d’aquests municipis per explicar quines són les mesures d’esquerres i transformadores que s’hi han dut a terme. Hi han participat Dolors Sabater, exbatlessa de Badalona per Guanyem Badalona en Comú; Pedro Santisteve, batle de Saragossa per Saragossa en Comú; Conxa Juanola, batlessa de Maó per Ara Maó, i Antoni Noguera, batle de Palma per MÉS per Palma.

La trobada ha servit per aparaular i crear sinèrgies entre els municipis del canvi, un replantejament que va més enllà dels quatre anys de legislatura. L’objectiu principal per a les quatre formacions ha estat el d’establir el canvi per aconseguir que les ciutats siguin més modernes, europees, de qualitat i exemplars. Acompanyar, des de les institucions, la ciutat cap a una acció transformadora i solidària per a fer, de Palma, Badalona, Saragossa i Maó, entre d’altres municipis del canvi, les millors ciutats del món. Així ho ha destacat Noguera: “Junts hem iniciat un camí que no té fi; un camí que només serà possible amb l’ajuda i el compromís de tots i de totes”.

La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha estat l’encarregada de guiar l’acte i de plantejar preguntes als ponents com per què en diem ajuntaments del canvi i quines són les principals polítiques que s’hi ha dut a terme.

La transformació de Palma

Noguera ha introduït la seva intervenció: “Hem posat les bases per a la gran transformació de Palma, un camí que ha de continuar amb seny i diàleg”. El batle ha explicat detalladament els cinc grans eixos cabdals per assegurar aquest gir, “per una Palma més estimada”. Aquest són:

- La cultura com a eix transformador amb la futura rehabilitació d’espais emblemàtics com Can Ribas, les Torres del Temple i l’antiga presó.

- L’impuls de la mobilitat sostenible, amb la millora del servei de l’EMT, la xarxa de carrils bici de la ciutat, la futura remodelació del passeig Marítim i l’aposta per al futur de “dotar Palma del tramvia”.

- La lluita contra el canvi climàtic, amb 20 milions d’inversió per una Palma més neta i sostenible i amb l’augment del reciclatge. També amb els projectes del nou bosc urbà al Canòdrom de 16.000 metres quadrats; la recuperació d’Es Carnatge i la “victòria conjunta amb les entitats socials per aturar les aberracions urbanístiques a Ses Fontanelles, Can Tàpera i el port petit del Molinar”.

- La diversificació econòmica. El batle ha destacat que “2.570 persones han pogut trobat feina a Palma durant aquesta legislatura”.

- Fer, de Palma, una ciutat més justa. Noguera ha detallat mesures com la nova regulació del lloguer turístic, la política d’habitatge (amb la construcció de 140 habitatges de lloguer social amb 17 milions d’euros del Govern de les Illes Balears), l’atenció i alternativa a 1.182 famílies amb l’Oficina Antidesnonaments, el desmantellament de Son Banya per a garantir la igualtat d’oportunitats, i la recuperació de la política de barri, entre d’altres.