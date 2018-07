Medi Ambient

La CUP segueix reclamant l’estudi de la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona

Tres anys d’ençà que el ple de l’Ajuntament de Tarragona, en la primera sessió ordinària d’aquest mandat, va aprovar per unanimitat impulsar un estudi sobre la qualitat de l’aire al Polígon Sud, la CUP lamenta que no s’hagi fet res des de l’Ajuntament de Tarragona, alhora que l’equip de govern sí que es compromet públicament amb altres estudis similars, com és el cas de l’estudi epidemiològic.

Val a dir que, malgrat l’estudi estava quantificat en prop de 300.000 euros, els pressupostos del 2016 van incloure una partida de 35.000 euros sense concretar-ne l’ús. Precisament per aquest motiu, quan es complia un any de l’aprovació de la moció del 2015, la CUP, juntament amb ERC, l’antiga CiU i ICV, va sol·licitar que la partida es destinés a les anàlisis dels contaminants minoritaris derivats de l'activitat industrial del Polígon Sud. La proposta no va prosperar i la partida de 35.000 euros senzillament no es va destinar a res.

Ballesteros va excusar la seva desídia vers un estudi que aclareixi quins són els components que respira la població tarragonina procedents dels Polígons Sud i Nord al·legant que es tracta d’una qüestió competència de la Generalitat. I alhora, la Generalitat ha aprofitat la creació d’una Taula que teòricament havia de servir per impulsar l’estudi per tal de fer tot el contrari i paralitzar-lo.

Tenint en compte el consens absolut mostrat fa tres anys en el ple de l’Ajuntament de Tarragona en aquesta qüestió, la CUP de Tarragona emplaça l’alcalde Ballesteros a prendre la iniciativa per tal de traslladar a la Generalitat la urgència de disposar d’aquest estudi amb la major celeritat possible. Igualment, la CUP insta la Generalitat a deixar d’escudar-se darrera arguments tècnics i administratius i desencalli d’una vegada per totes la paralització de l’estudi.