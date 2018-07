La CUP-Crida per Girona celebra la majoria a favor de la municipalització de l’aigua i demana un pla de treball concret entre Girona, Salt i Sarrià

Després de l’anunci fet públic ahir per part de l’alcaldessa Marta Madrenas al Ple Girona en què va comprometre’s amb la municipalització del servei d’aigües de Girona, la CUP-Crida per Girona fa les següents consideracions:

• Celebrem que el PDeCat finalment hagi decidit posicionar-se públicament a favor de la gestió pública de l’aigua a la ciutat, i que s’hagi compromès a optar per aquest model un cop s’acabi l’actual contracte. A diferència del Ple de 2013 en què va aprovar-se la pròrroga, en què la majoria del plenari, inclòs el grup de CiU, va posicionar-se a favor d’un model de gestió mixta amb majoria privada, avui sortosament podem constatar l’existència d’una amplíssima majoria del Ple municipal favorable a la municipalització del servei.

• Felicitem la plataforma Aigua és Vida i totes aquelles entitats i moviments que des de fa anys defensen l’aigua com a bé comú, i que han treballat incansablement per assolir una gestió de l’aigua pública i transparent, al servei de la gent i no pas dels interessos privats d’uns pocs. També celebrem que la denúncia interposada per la CUP hagi servit per destapar irregularitats i males pràctiques en la gestió d’AGISSA, i hagi contribuït a avançar en el camí cap a la recuperació pública del servei d’aigües.

• Considerem que la municipalització del servei d’aigües de cara a l’any 2020 és una qüestió que supera la responsabilitat de l’actual govern de Girona, i que tots els grups municipals de la ciutat i dels consistoris de Salt i de Sarrià de Ter han de participar dels acords i dels passos que es duguin a terme a partir d’ara. És moment que tots tres ajuntaments es dotin d’un pla de treball i d’un calendari d’actuacions des d’ara fins el 2020 que prevegi totes les gestions i tràmits que garanteixin les condicions per fer efectiva la recuperació del servei.

• Reclamem, finalment, la creació d’un marc de treball que inclogui moviments socials i entitats de Girona, Salt i Sarrià, per tal de fer el seguiment ciutadà del procés de municipalització, i per garantir la màxima informació, implicació i consens social en els passos que es faran en els propers mesos i anys en relació amb el servei d’aigües.