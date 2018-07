1-O

L’Associació d’Afectats 1-O exigeix responsabilitats civils i penals a l’Estat espanyol

Avui dia 12 de juliol s’ha presentat al Col·legi de Periodistes de Barcelona l’Associació d’afectats 1-O, una iniciativa nascuda al Maresme, que té la intenció de sumar tots els ciutadans que van patir la violència del primer d’octubre, però també de tota persona que vol saber amb quin criteri es va organitzar el dia del referèndum i amb quines ordres. En conseqüència, posteriorment demanar les responsabilitats civils i penals que corresponen.

L’acte s’ha iniciat amb un vídeo, amb suports internacionals com l’advocat Aamer Anwar, i seguidament amb la lectura del poema ‘Poeta de les Cendres’ de Pier Paolo Pasolini. Posteriorment, la presidenta de l’Associació d’Afectats 1-O, Virgínia Martínez, presidenta de l’Associació d’Afectats 1-O, ha explicat que l’associació es crea per la vulneració de drets fonamentals i la posterior negativa de PP, PSOE i Ciutadanos d’obrir una comissió d’investigació.

Com a representant dels càrrecs electes, afectats pel primer d’octubre, ha intervingut Joan Badia, alcalde de Callús, que malgrat l’agressió rebuda, va ser acusat de desobediència. Causa ja arxivada.

La portaveu de l’International Commission of European Citizens (ICEC), Anna Arqué, ha explicat el suport internacional del projecte, com la recollida de fons en la 81ena edició del ‘Vlaams Nationaal Zangfeest’ (Flandes), que l’ICEC ha decidit donar per la seva iniciativa de l’Associació d’Afectats 1-O.

En l’acte s’ha donat inici a la campanya #AraParlaTu, orientada a fomentar un testimoniatge col·lectiu i obert, de:

1. Tots els afectats per la violència exercida per les forces de seguretat de l'estat espanyol contra els votants del referèndum d'autodeterminació de primer d’octubre fossin directament agredits o no.

2. Tots els ciutadans internacionals que se solidaritzen amb els demòcrates catalans i ens diuen que 'no estem sols'.

Finalment Virgínia Martínez ha demanat als partits polítics l’obertura d’una comissió d’investigació pels fets del primer d’octubre.

Entre els suports rebuts a la tasca l’associació trobem les paraules de la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya, present a l’acte: “Celebrem, des de la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya, la constitució d’una associació com la vostra que ens representa a tothom. No només els directament ferits i afectats per la brutal agressió policial, sinó també els qui vam ser als col·legis electorals per defensar la nostra veu, el nostre referèndum i la nostra república. Tots nosaltres vam patir, físicament o psicològicament, l’agressió dels qui no respecten les llibertats i la veritable democràcia. Us encoratgem a seguir en la defensa dels nostres drets fonamentals i a persistir en la voluntat inequívoca de la república. Així mateix, celebrem que la campanya “Ara parla tu” posi novament l’èmfasi en el veritable protagonista de tot plegat: la ciutadania lliure i democràtica. Enhorabona a tots plegats. L’advocacia compromesa amb les llibertats, la democràcia i la república està al vostre costat. Seguim lluitant”

L’Associació Atenes de juristes pels Drets Civils, “Per què és vital que l´ASSOCIACIÓ D´AFECTATS PER L´1 D´OCTUBRE i la iniciativa "Ara parla tu" existeixin?

Perquè a TOTS ens ha afectat la brutalitat de l´estat espanyol i la seva manca total d´equitat i justícia. Perquè la gent i els pobles que no defensen els seus drets i llibertats els acaben perdent.

... i perquè la llibertat i els drets es prenen i s´exerceixen sense demanar permís, primer individualment, després col·lectivament i finalment institucionalment. Ni un pas enrere!”

Des de l’Associació Dret Defensa Girona afirmen, “L'1-O vàrem defensar els drets i la llibertat de la ciutadania, ara seguim pel reconeixement judicial i social de tanta dignitat".

Com a Associació d’Advocacia per la Democràcia, demarcació de Lleida, fan arribar un missatge en rècord del dia del referèndum: “L’1-O va teixir lligams que el feixisme no podrà trencar i va remoure sentiments que ens fan més propers!”.



I des de Constituïm, “tot el nostre suport a la campanya #AraParlaTu. Donar la veu al poble, a tanta gent que es va arriscar per defensar la democràcia, no és només un reconeixement necessari; estem convençuts que és també la millor manera per tal que la repressió ignominiosa i intolerable que vàrem patir l’1 d’octubre no quedi mai en l’oblit i es conegui arreu; només així evitarem que situacions semblants es repeteixin”