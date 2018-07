Per a la República

Endavant organitza unes jornades de debat sobre el canvi de cicle polític al Principat i què fer avui al Parlament

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, la portaveu de l’ICEC, Anna Arqué, el diputat de la CUP, Carles Riera, o la portaveu d’Endavant, Isabel Vallet, entre altres, intervindran a les jornades sobre la situació política al Principat i al Parlament de Catalunya organitzades per Endavant (OSAN). El dimecres 25 i dijous 26 de juliol, el barri del Poblenou, de Barcelona, acollirà uns debats al voltant de la disjuntiva sobre si som davant d’un canvi de cicle polític així com el plantejament de què fer avui al Parlament centraran els debats de cada un dels dies.

Som davant d’un canvi de cicle polític al Principat? Quina és la tasca que cal fer avui al Parlament de Catalunya? El debat entorn d’aquestes dues preguntes marcaran les jornades organitzades per Endavant (OSAN).

Dimecres 25 de juliol. Canvi de cicle polític?

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, la portaveu de l’Portaveu International Commission of European Citizens-ICEC als Països Catalans,Anna Arqué, i el portaveu d’Endavant (OSAN), Abel Caldera, debatran al voltant dels següents elements:

Després de l’1-O i la declaració simbòlica del passat 27-O hi ha un canvi de cicle polític respecte els últims anys?

Els Països Catalans en la nova situació política.

Recuperar l’esperit de l’1-O què significa?

Es pot realment implementar la República?

De la llei a la llei vs. la desobediència

Dijous 26 de juliol. Què fer al Parlament de Catalunya avui?

La diputada per la CUP-CC en la present legislatura, Maria Sirvent, l’exdiputat de la CUP-CC en la legislatura 2015-2017, Benet Salellas, el militant d’Endavant i diputat de la CUP-CC des de l’octubre de 2016, Carles Riera, i la portaveu d’Endavant i exdiputada per la CUP-AE en la legislatura 2012-2015,Isabel Vallet, debatran al voltant dels següents elements:

L’acció política parlamentària dins el Parlament de Catalunya

Com relligar els espais/moviments de lluita, el municipalisme i l’acció política de les diputades

Una legislatura per a què? Gestió autonòmica, límits de la institució, realitat parlamentària...

Ambdues jornades tindran lloc a la sala d’actes de la Biblioteca Manuel Arranz, al c/Joncar, 35, de Barcelona. L’inici dels debats serà a les 18.45 h.

Les jornades parteixen dels document presentat per Endavant OSAN el passat mes de maig, Què fer en la nova situació política al Principat?, i de lesresolucions de la IX Assemblea Nacional d’Endavant OSAN celebrada a Reus els febrer d’enguany. La voluntat és generar un espai de reflexió sobre el moment polític i les propostes concretes que volem fer arribar des de l’organització, degut a la falta de concreció en l’acció parlamentària a la Generalitat de Catalunya, per una banda, i al nou cicle polític obert, per una altra. Així mateix, plantegem la necessitat de superar el passat cicle institucional(ista) que va fiar totes les capacitats d'autodeterminació al Parlament de Catalunya i a les direccions dels partits i les entitats.