El Tempir i la Intersindical proposen mesures per a aturar la croada politicojudicial contra el valencià

L’Associació Cívica per la Llengua El Tempir i Intersindical Valenciana s’han reunit a Elx per a analitzar quina és la situació sociolingüística actual del valencià. Aquesta trobada s’emmarca dintre de la col·laboració habitual de totes dues entitats que comparteixen objectius comuns en política lingüística, educativa i cultural, així com també el desenvolupament conjunt d’estratègies que permeten aconseguir eixos objectius.

El Tempir i Intersindical Valenciana es mostren molt crítics amb el bloqueig i el setge políticojudicial que pateixen les mesures de promoció social del valencià que du a terme la Generalitat Valenciana. Les dues organitzacions consideren que les recents sentències del Tribunal Superior de Justícia que anul·len diversos articles del Decret 6/2007, que regula els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat, així com les sentències i pronunciaments al voltant del Decret de Plurilingüisme, demostren la intransigència i l’hostilitat visceral del nacionalisme espanyol envers qualsevol mesura mínimament digna a favor de la promoció i la dignificació del valencià a casa nostra.

Aquesta bel·ligerància per part de determinats partits polítics i entitats és un advertiment ben clar que no deixaran de fer del valencià un element de confrontació partidista i social, també pertorbador, en compte de treballar per la vertebració territorial i la cohesió social.

Les dues organitzacions consideren que cal respondre aquesta croada politicojudicial amb un model educatiu plurilingüístic autocentrat a fi de garantir una autèntica igualtat en el coneixement i l’ús de la nostra llengua entre tots els alumnes valencians i, per extensió, entre la població en general. Per això, no sols reivindiquen aquest model educatiu plurilingüístic autocentrat sinó que, a més, es treballe en la consecució d’altres qüestions com són: