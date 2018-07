En defensa del territori

El GOB felicita el Consell del Govern de les Illes per l’aprovació del decret en defensa de la Posidonia

El Consell de Govern ha aprovat el decret sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears. La protecció d’aquest hàbitat, de conservació prioritària per la la Unió Europea, era un dels acords signats pels partits que conformen el Govern i el seu suport.

El GOB de la mateixa manera que felicita el Govern, "l’instam a assumir avui mateix el compromís necessari per poder afrontar amb els mitjans suficients l’aplicació del decret", remarca l'entitat ecologista

La complexitat jurídica, les previsibles dificultats en la seva aplicació i les implicacions socials han complicat la seva tramitació, que s’ha demorat fins al darrer estiu de la legislatura. Des del GOB lamentam aquest retard, que atribuïm fonamentalment a la insuficient decisió política amb la que s’ha impulsat la norma al llarg d’aquests tres anys. Tot i així, com no podria ser d’altra manera avui felicitam el Govern i la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca en particular per haver aprovat el decret.

Aquesta norma inclou determinacions per abordar alguns dels impactes més importants que pateix la posidònia i per millorar el seu estat de conservació. La regulació dels fondejos i el control dels abocaments són els punts més forts del decret, sense oblidar les condicions per a la gestió de les restes de posidònia a les platges.

Però si la tramitació del decret ha estat jurídica i políticament complicada, ara comença la vertadera dificultat: l’aplicació de les seves disposicions. Les responsabilitats que Medi Ambient assumeix a partir d’ara pel que fa a la vigilància del fondeig, l’impuls a la creació de camps de boies ecològiques als llocs adequats i el control de la qualitat dels abocaments d’aigües depurades o dessalinitzades són enormes, i només es podran abordar amb una dotació suficient de mitjans (humans, materials i econòmics en definitiva).