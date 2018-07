Ensenyament

El Consell Escolar de les Illes Balears blinda el Decret “de mínims”

L’STEI Intersindical considera que no podem fer passes enrere pel que fa a la presència i a l’ús del català a tots els centres –públics i privats concertats- de les Illes Balears. Per això, l’STEI celebra que avui el Consell Escolar de les Illes Balears hagi blindat la presència del Decret “de mínims” (que garanteix un mínim del 50% d’ensenyament en català) en l’informe sobre el model lingüístic. Aquesta referència garanteix un ampli espai de consens entre molts de punts de vista: des de la gent i les organitzacions que, com l’STEI Intersindical, aposten per la plena normalització de l’ensenyament en català i el seu ús, fins a altres perspectives i enfocaments.

El sindicat considera que amb aquesta votació d’avui (17 vots a favor, 8 en contra i 5 abstencions), el Consell Escolar posa en valor les dècades de feina de diferents generacions de la comunitat educativa, amb models lingüístics consensuats, que s’acosten a garantir la plena competència de l’alumnat en les dues llengües oficials, i aconsegueixen que cada vegada sigui més alta la competència en llengües estrangeres i que assegura el manteniment, la presència de l’ús del català a tots els centres.